Ukrainas spēki Lībijā uzbrukumā "ēnu flotei" likvidējuši Krievijas ģenerāli Averjanovu
Decembrī notikušajā uzbrukumā Krievijas "ēnu flotes" tankkuģim "Qendil" varētu būt nogalināts Krievijas izlūkdienesta ģenerālis Andrejs Averjanovs.
Francijas radiostacija RFI, atsaucoties uz Lībijas avotiem, ziņo, ka 2025. gada decembrī Vidusjūrā uzbrukumā tankkuģim "Qendil", kas ir daļa no tā dēvētās Krievijas ēnu flotes, iespējams, tika likvidēts Krievijas izlūkdienesta ģenerālis Andrejs Averjanovs.
RFI avoti norāda, ka uzbrukuma vaininieki varētu būt bijušas Ukrainas militārpersonas, kas darbojās Lībijā saskaņā ar vienošanos ar Abdelhamida Dbeibaha vadīto Tripoles valdību. Saskaņā ar radiostacijas datiem, uz tankkuģa "Qendil" klāja, iespējams, atradās aptuveni desmit augsta ranga Krievijas izlūkdienesta virsnieki, kas bija maskējušies par apkalpes locekļiem. Avoti norāda, ka šī pārvietošanās metode tiek uzskatīta par ērtu izlūkošanas personālam. Uzbrukumā gāja bojā divi cilvēki un septiņi tika ievainoti.
"Saskaņā ar mūsu Lībijas avotiem, starp bojāgājušajiem bija augsta ranga Krievijas izlūkdienesta virsnieks ģenerālis Andrejs Averjanovs," teikts ziņojumā.
Radiostacija norāda, ka šis ģenerālis tika uzskatīts par vienu no galvenajiem pretendentiem uz privātās mlitārās kompānijas "Vagner", kas tobrīd bija kļuvusi par "Āfrikas korpusu", komandiera amatu. Averjanovs labi pārzināja Āfriku un bija ticies ar Halifu Haftaru, Krievijas atbalstīto bruņoto grupējumu vadītāju Lībijas austrumos.
"Tas ir nopietns trieciens Krievijai, kur šāda informācija iepriekš nebija izplatīta. Maskava nekad oficiāli nav apstiprinājusi nāvi, bet arī nekad to nav noliegusi," teikts ziņojumā.
Saskaņā ar RFI sniegto informāciju, reaģējot uz šo operāciju, Krievija organizēja lidmašīnas, kurā atradās Lībijas Ģenerālštāba priekšnieks Mohameds al Hadads, spridzināšanu. 23. decembrī viņa lidmašīna, kas bija nomāta no privāta Maltas uzņēmuma, avarēja Turcijā pēc sprādziena lidmašīnā dažas minūtes pēc pacelšanās.
"Mūsu Lībijas avoti ir stingri pārliecināti, ka šī ir Krievijas atbilde uz uzbrukumu "Qendil"," teikts rakstā.
Saistībā ar Ukrainas karaspēka izvietošanu Lībijā, RFI atsaucas uz diviem avotiem no šīs Āfrikas valsts, kuri apgalvo, ka saskaņā ar vienošanos ar Tripoles valdību Lībijas teritorijā atrodas vairāk nekā 200 Ukrainas virsnieku un ekspertu.
Saskaņā ar radiostacijas sniegto informāciju Ukrainas armijai Zavijas pilsētā ir bāze, kas aprīkota jūras un gaisa dronu palaišanai. Apmaiņā pret to Tripoles valdība saņem apmācību no Ukrainas speciālistiem Lībijas armijai dronu operācijās. Līgums paredz arī ieroču pārdošanu un Ukrainas investīcijas Lībijas naftas nozarē. Radiostacija norāda, ka Ukrainas varas iestādes neatbildēja uz lūgumu sniegt komentārus par šo informāciju.
Averjanovs bija atbildīgs par ēnu darījumiem, slepkavībām, sprādzieniem, sabotāžu un spiegošanu ES valstīs. Viņš bija iesaistīts arī Prigožina lidmašīnas spridzināšanā, kā arī Skripaļu saindēšanā Solsberi. Viņš veica operācijas ārpus Krievijas pēc Putina pavēles un pārvietojās pa ES ar "ēnu flotes" palīdzību.