Karaliska vasaras diena Rundālē: Bauskas novads atklāj svētku programmu
Bauskas novada pašvaldība šovasar aicina ikvienu doties īpašā piedzīvojumā – no 30. maija līdz 6. jūnijam svinēt Bauskas novada svētkus “Zem zelta ozola zariem. Būt karaliski Rundāles laikā”.
2026. gada Bauskas novada svētki norisināsies Rundāles apvienības teritorijā, aicinot ceļot laikā, lai iepazītu ne tikai Rundāles pili, bet arī mazāk zināmas vēsturiskas vietas. Svētkos satiksies laiki - māksla, mūzika, garšas un kopā būšanas prieks, informē Bauskas novada pašvaldībā.
Svētku programma:
30. maijs – Atveram Rundāles Laika vārtus
Bauskas novada svētki “Zem zelta ozola zariem. Būt karaliski Rundāles laikā” šogad sāksies Rundālē, kur 30. maijā tiks atvērti simboliskie Laika vārti, uzņemot svētku viesus plaši un sirsnīgi.
Plkst. 11.00 – Latvijas vīndaru svētki Rundāles pils pagalmā
Rundāles pils goda pagalmā norisināsies otrie Latvijas vīndaru svētki, kuros piedalīsies vadošie Latvijas vīna darītāji. Apmeklētājiem būs iespēja:
• iepazīt vīndarīšanas tradīcijas - degustēt vīnogu, augļu un ogu vīnus, ko prezentēs paši vīndari;
• piedalīties meistarklasēs - vīnziņi Jānis Kaļķis un Madara Kapzema stāstīs par ēdienu un dzērienu saderību, kā arī vadīs vīna viktorīnu;
• izbaudīt muzikālo programmu - par atmosfēru rūpēsies mākslinieks Žoržs Siksna;
• nobaudīt vietējos produktus - Bauskas un kaimiņu novadu uzņēmēji piedāvās sierus, uzkodas un citus gardumus.
Pasākumu organizē Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centru.
Svētku turpinājums Rundāles Multifunkcionālajā centrā
Plkst. 17.00 - Kroņi un kronēšanās
Centra mazajā zālē būs apskatāma Judītes Bukšas kroņu izstāde. Apmeklētāji varēs pielaikot kroņus un fotografēties skaistām atmiņām.
Plkst. 18.00 - Stāsts par Rundāles saules pulksteņiem
Lielajā zālē Mārtiņš Gills iepazīstinās ar Rundāles laika saules pulksteņiem, kas izvietoti uz centra amfiteātra sienām un ataino gan vēsturisko Rundāles laiku, gan unikālu stundu skaitīšanas sistēmu līdz saulrietam. Šis pulkstenis ir vienīgais šāda veida objekts Baltijā.
Vai zināji, ka uz Rundāles amfiteātra centrālās sienas izvietotais saules pulkstenis attēlo vietējo Rundāles laiku – vēsturiski lietoto saules laiku, kāds pastāvēja pirms laika joslu ieviešanas? Tas nozīmē, ka dienas vidus jeb Saules kulminācija ir plkst. 12.00 pēc pulksteņa, savukārt stundas atzīmes ļauj noteikt laiku līdz vai no astronomiskā pusdienlaika. Šāds laiks bija raksturīgs laikmetam, kurā tapa Rundāles pils, un šodien tas sniedz iespēju izjust vēsturisko ritējumu.
Uz amfiteātra labās sienas atrodas unikāls saules pulkstenis, kāda nav ne Baltijas valstīs, ne kaimiņos austrumos. Tas rāda stundu skaitu, kas atlicis līdz konkrētās dienas saulrietam. Šāda laika skaitīšanas tradīcija vēsturiski sastopama Rietumeiropā, kur reizēm tika veidoti tā sauktie “itāļu stundu” pulksteņi, kas skaitīja stundas kopš iepriekšējā saulrieta.
Šogad “Rundāles laiks” kļuvis par svētku vadmotīvu, uzsverot ideju par laika ritējumu, mūsmāju vēsturisko diženumu un cilvēku spēju radīt jaunas tradīcijas, balstoties senajās zināšanās.
Plkst. 19.00 - Grila šovs “Karaliskā garša”
Svētku apmeklētājus gaidīs aizraujošs grila šovs ar degustācijām un konkursiem. Pasākumā ikviens varēs ne tikai baudīt grilēšanas garšas un iepazīt dažādas gatavošanas metodes, bet arī piedalīties tautas balsojumā par gardumiem. Par svētku noskaņu, padomiem un aizraujošiem grila stāstiem rūpēsies pieredzējušie pasākuma vadītāji Toms Felkers un Reinis Kluss. Pasākuma dinamiku papildinās Škoda svētku sveiciens.
Plkst. 20.00 - koncertprogramma “Vislaik koši padzīvoju”
Vakara koncertu ierībinās Andžeja Grauda bungu skolas šovs, savukārt “Rundāles laiku” simboliski ievibrēs mīmu un amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi. Uz skatuves kāps Svitenes tautas nama senioru deju kolektīvs “Šurpu turpu”, folkloras kopa “Svitene”, sieviešu koris “Runda”, Rundāles multifunkcionālā centra senioru deju kopa “Magnolijas”, deju kopa “Ir varianti”, bērnu vokālais ansamblis un sieviešu vokālais ansamblis “Naktsvijoles”.
Vakara turpinājumā klausītājus priecēs Aija Vītoliņa ar mūziķiem, piepildot Rundāles vakaru ar dzīvīgu, sirsnīgu un svētku pilnu skanējumu.
Vakara noslēgumā šā gada Bauskas novada svētku simbols – mākslinieces Brigitas Strodas veidotais kronis “Zemgale” – dosies tālāk uz nākamo svētku pieturu Bērstelē, lai turpinātu savīt visus svētku notikumus vienā lielā svētku vainagā.
“Šie svētki ir par mūsējiem. Par ļaudīm, kas dzied, dejo, stāsta un iedvesmo. Par vietām, kurās laiks nevis skrien, bet sarunājas ar mums. Par kopā būšanu, kas vienmēr ir bijusi lielākā vērtība,” saka svētku režisore, Rundāles apvienības pārvaldes kultūras darba organizatore Lilita Lauskiniece.