VIDEO: pārgalvīgs BMW vadītājs uz Liepas-Cēsu ceļa gandrīz izraisa traģēdiju
Vakar no rīta uz ceļa Liepa–Cēsis kāds BMW vadītājs veicis agresīvu un bīstamu apdzīšanas manevru līkumā, radot avārijas situāciju un gandrīz izraisot smagu ceļu satiksmes negadījumu.
Kā redzams sociālajos tīklos publiskotajā video, automašīnas vadītājs apdzīšanu sācis vietā, kur šāds manevrs var būt īpaši riskants ierobežotas pārredzamības dēļ.
Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka pirms jebkura manevra, tostarp apdzīšanas, transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par satiksmes drošību un to, ka netiks traucēti citi satiksmes dalībnieki. Pirms apdzīšanas vadītājam arī jāpārliecinās, ka manevra laikā netiks traucēti pretimbraucošie transportlīdzekļi.
Bīstama apdzīšana līkumos ir viens no manevriem, kas var novest pie smagām frontālām sadursmēm. Šādi gadījumi īpaši apdraud ne tikai pārgalvīgo vadītāju, bet arī citus satiksmes dalībniekus, kuriem var nākties strauji bremzēt vai izvairīties no sadursmes.
Policija autovadītājus regulāri aicina izvērtēt apdzīšanas nepieciešamību un neveikt manevrus vietās, kur nav pietiekamas redzamības vai pārliecības, ka tos iespējams pabeigt droši.