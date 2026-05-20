Rēzeknes izglītības iestādē iespējami izkrāpti vairāk nekā 69 000 eiro
Valsts policija Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas, īstenojot procesuālās darbības uzsāktajā kriminālprocesā saistībā ar iespējamu nelikumīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem kādā Rēzeknes profesionālās izglītības iestādē laika posmā no 2018. gada līdz 2025. gadam, noskaidroja iespējamās vainīgās personas. Kriminālprocess 2026. gada 13. maijā tika nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 10. septembrī Valsts policija Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas uzsāka kriminālprocesu pēc Valsts kontroles sniegtās informācijas, kurā tika konstatēti fakti, kas norādīja uz iespējamu nelikumīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem kādā Rēzeknes profesionālās izglītības iestādē laika posmā no 2019. gada līdz 2025. gadam. Izmeklēšanas procesā iegūta informācija, ka prettiesiski tika apmaksāti rēķini par pakalpojumiem. Tādējādi valsts budžeta līdzekļi, kas bija paredzēti saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tehnisko iekārtu apkopei, tika izlietoti nelikumīgi, radot zaudējumus valstij.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja, ka krāpšana izdarīta laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2025. gada augustam, izkrāpjot izglītības iestādei piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 69 220,99 EUR apmērā, kā arī tika noskaidrots, ka personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās veikusi noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu legalizāciju. Kriminālprocess ir uzsākts pret trim personām par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem, tas ir, pēc 177. panta trešās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Tāpat pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas, proti, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Kriminālprocess uzsākts arī pēc Krimināllikuma 314. panta pirmās daļas, proti, par mantas, kuras vērtība nepārsniedz ievērojamu apmēru, iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu, apzinoties, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā. Pret vienu personu uzsākts pēc Krimināllikuma 319. panta trešās daļas, proti, par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas.
2026. gada 13. maijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu minētajā kriminālprocesā un nosūtīja to prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret trim personām.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.