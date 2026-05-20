Policija noskaidrojusi personu, kura izplatīja viltus foto par Smiltenē it kā nokritušu dronu
Valsts policija noskaidrojusi personu kriminālprocesā par sociālajos medijos apzināti izplatītiem fotoattēliem ar it kā Smiltenes novadā nogāzušos dronu.
Valsts policijā pavēstīja, ka informācija par drona nokrišanu neatbilst patiesībai, tāpēc vakar sākts kriminālprocess atbilstoši Krimināllikuma pantam par huligānismu.
Personai piemērots personas, pret kuru sākts kriminālprocess, statuss. No konkrētā cilvēka ir pieņemts paskaidrojums.
Tāpat policija aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju un uzticēties tikai oficiālajiem informācijas avotiem - valsts iestāžu tīmekļvietnēm un oficiālajiem sociālo mediju kontiem.
Otrdien Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ziņoja par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, jo bija radies "pamatots pieņēmums", ka ir iespējams gaisa telpas apdraudējums sākotnēji Krāslavas un Ludzas, vēlāk secīgi arī Rēzeknes un Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados. Tas līdz šim bija plašākais novadu skaits, kuru iedzīvotāji brīdināti par gaisa telpas apdraudējumu. Vienlaikus NBS netika pilnībā apstiprinājusi, ka drons Latvijā vispār ielidojis, jo vizuāli tas identificēts nav ticis.
Tikmēr NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu.