Asaras un bezkaunīga kaulēšanās restorānā: "Četri uz koferiem" īpašā speciālizlaidumā iepazīst Vidzemes pērles
Pēc tālu un eksotisku zemju apceļošanas skatītāju iemīļotais TV šovs "Četri uz koferiem" atgriežas Latvijā ar īpašu speciālizlaidumu "Četri uz koferiem. Gauja".
Četras spilgtas personības sekos Latvijas līkumotākās upes straumei, lai izdzīvotu un skatītājiem parādītu visu to skaistāko, kas atrodams ap un pa Gauju. Kopīgā piedzīvojumā dosies raiba un starptautiska komanda – divi latvieši un divi brazīlieši. Vidzemes šarmu atklās aktieris Kristians Kareļins, izklaides speciālists un enerģijas lādiņš Felipe Gabriels, TV šova “Limuzīns dāvanā” dalībniece Monta Klintsone, kā arī brazīļu kultūras un kulinārijas vēstnese Latvijā Vanesa Rufino.
Ceļojums sāksies vēsturiskajā Piebalgā, kur vadību pār grupas plāniem un budžetu uzņemsies Kristians Kareļins. Kā īstens alus cienītājs viņš savus ceļabiedrus vedīs uz Piebalgas alus darītavu, kur iepazīs populārā dzēriena gatavošanas aizkulises. Tur visi saskarsies ar negaidītu izaicinājumu – izrādās, alus mucas joprojām tiek mazgātas ar rokām, un tajās ir jāiekāpj! Kamēr citi locīsies, lai iekļūtu mucā, Kristianu pārņems pamatota skepse, vai viņam izdosies iekļūt un izkļūt no mucas, tajā neiestrēgstot. Tālāk ceļš vedīs pie kāda velto entuziasta Smiltenes pusē, kur radīts pasaulē vēl nebijis braucamais – velo amfībija, bet vakars noslēgsies Brantu muižā pie "Īstās latvju saimnieces" Ilzes Briedes, kur grupa paši savām rokām gatavos kliņģeri.
Piedzīvojuma otrā diena būs Vanesas Rufino pārziņā, kura pārsteigs visus, Cēsu vecpilsētas sirdī atrodot iespēju baudīt autentiskas brazīliešu brokastis. Pēc fotosesijām ar vietējiem faniem ceļotāji nonāks slepenā dzērienu ražotnes pagrabā, kur saimnieks ļaus nobaudīt ekskluzīvus uzlējumus, ko veikalos neatrast. Latvijā ir skaistas vietas, par kurām zināms maz. Viena no tādām ir Kazu grava pie Cēsīm, kurp Vanesa visus aizvedīs dienas noslēgumā. Skatam pavērsies visnotaļ neparasta ainava, ka šķiet, ka tas nemaz nevar būt Latvijā! Bet vakariņas kādā Cēsu restorānā pārvērtīsies par īstu pārbaudījumu – ieraugot cenas, Felipe bez aizspriedumiem sāks kaulēties ar oficiantu par atlaidi, liekot pārējiem biedriem sarkt un piedzīvot pamatīgu sveškaunu. Vai Felipes taktika nostrādās un visiem izdosies paēst lētāk?
Nākamajā dienā grupa ar vilcienu dosies uz Valmieru, kur ceļotāji ne vien mēģinās savaldīt BMX sacīkšu riteņus, bet arī iekļūst Svētā Sīmaņa baznīcā. Tur dienas vadītājs Felipe drosmīgi piesēdīsies pie ērģelēm, lai gan vēlāk atzīs, ka profesionāļiem to spēlēšana padodas labāk. Pēc pilsētas muzeja apmeklējuma un futbola mača diena noslēgsies mistiskā vietā – Zilākalnā. Panorāma no tur izbūvētā skatu torņa aizraus elpu pat vispieredzējušākajiem ceļotājiem!
Par brauciena noslēdzošo dienu atbildīga būs Monta Klintsone. Viņa ne tikai aizvedīs grupu uz Līgatnes alām un mājražotāju tirdziņiem, kur var mieloties ar mājās gatavotiem gardumiem un klausīties vietējā pūtēju orķestra uzstāšanos, bet arī sniegs adrenalīna pilnus mirkļus Siguldā, dodoties neaizmirstamā lidojumā ar “Zērgli”. Šis piedzīvojums izvērtīsies tik emocionāls, ka dažiem tas ies secen, no pārdzīvojuma nespējot valdīt pat asaras. Taču brauciens noslēgsies uz romantiskas nots – ar speciālu kuģīti, dzīvo mūziku un saules stariem, ceļotāji pa Gaujas grīvu iepeldēs jūrā, svinot neaizmirstamo kopābušanu.
Skaties šova speciālizlaidumu “Četri uz koferiem. Gauja” jau no 23. maija plkst. 20:30 TV kanālā 360 un kopā ar slavenībām dodies neaizmirstamā piedzīvojumā!