Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem.
Šodien 12:20
Maskava izplata melus, ka Ukraina no Latvijas gatavojot triecienus Krievijai, un draud atriebties
Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.
SVR apgalvo, ka Ukrainas varasiestādēm it kā esot izdevies pārliecināt Rīgu dot piekrišanu operācijām pret Krieviju un ka uz Latviju jau esot nosūtīti Ukrainas bezpilota lidaparātu spēku karavīri.
SVR min piecas Latvijas armijas bāzes - Ādaži, Sēlija, Lielvārde, Daugavpils un Jēkabpils, kur izvietoti ukraiņu karavīri. SVR arī draud Latvijai ar "taisnīgu atriebību", no kā neglābšot dalība NATO.