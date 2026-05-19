Propagandisti aicina gāzt Putinu, jo karš Ukrainā nonācis strupceļā, nosaukts arī iespējamais pēctecis
Krievijas Z propagandisti pēc triecieniem Maskavai sākuši atklāti apspriest Putina nomaiņu, jo karš Ukrainā, ko viņš pats arī izraisījis, nonācis strupceļā.
Pēc uzbrukumiem Maskavai un Krievijas neveiksmēm karā Z propagandisti jau atklāti runā par Putina nomaiņu un gāšanu. "Telegram kanāls "Sestoi den | ROMAN ROMANOV" ar vairāk nekā 30 tūkstošiem sekotāju raksta, ka Putins "tā arī nav izgājis pie tautas" pēc lielākā Ukrainas uzbrukuma Maskavai un baidās atrasties līdzās krieviem kara laikā, kuru pats sācis.
Līdzīgas prasības izvirza arī Z blogeris Iļja Remeslo. Propagandists ROMANOV raksta, ka Putins vairs nespēj izpildīt savus uzdevumus un nezina, kā pabeigt karu ar Ukrainu, tādēļ viņš jāaizstāj. Kā iespējamais pēctecis minēts Kremļa funkcionārs Sergejs Kirijenko.
"Varbūt beidzot uzdosim sev jautājumu — kāpēc mums vajadzīgs tāds prezidents, kurš baidās būt kopā ar savu tautu karā, kuru pats arī sarīkoja? Viņš nezina, kā tajā uzvarēt, kā to pabeigt un kā no tā iziet, un vienkārši velk laiku cerībā, ka viss atrisināsies pats no sevis? Putins baidās un nav gatavs riskēt ar sevi, tāpēc neapmeklē Belgorodu, Kursku, Tuapsi un Krimu. Putinam ir bail bez FSO apsardzes pat tikties ar saviem ministriem un diplomātiem. Putinam ir bail iziet Sarkanajā laukumā pēc 9. maija bez Trampa drošības garantijām," teikts publikācijā.
Kanāls raksta, ka Putins nezina, kā uzvarēt karā, kā to pabeigt un kā no tā iziet. Atsevišķi autors norāda, ka prezidents neapmeklē Belgorodu, Kursku, Tuapsi un Krimu, kā arī pēc 9. maija it kā baidās iziet Sarkanajā laukumā bez drošības garantijām.
Tālāk izskan jau tiešs politisks secinājums: ja Putins "baidās no visa", viņam būtu jānodod vara tiem, kuri nebaidās no "vēsturiskiem izaicinājumiem". Kā iespējamais aizstājējs minēts Sergejs Kirijenko.
Tas ir zīmīgs pavērsiens kara atbalstītāju vidē. Agrāk Z kanāli pieprasīja Kremlim stingrāku rīcību pret Ukrainu. Tagad daļa no tiem jau runā par paša Putina vājumu un apspriež, kurš varētu ieņemt viņa vietu. Kremlim tas ir bīstamāk nekā ierastā kritika, jo aicinājumi gāzt varu nāk no kara atbalstītāju nometnes.