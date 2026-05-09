Ukrainā pagaidām nenošautie okupanti Maskavā iziet īsā un vāji apmeklētā "uzvaras" parādē
Vladimirs Putins Maskavā rīko pieticīgāko 9. maija parādi vēsturē. Ārzemju žurnālisti ziņo par Kremļa paranoisko noskaņojumu, tāpēc šī uzvaras parāde notiek ar stingriem ierobežojumiem.
2026. gada 9. maija parāde Maskavā notika samazinātā formātā. Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu laikā agresorvalsts galvaspilsēta joprojām ir pastāvīgi pakļauta bezpilota lidaparātu uzbrukumu draudiem. Parāde beidzās zibens ātrumā — tā ilga tikai 45 minūtes. Kremļa vadītājs pēc tās nekavējoties steidzās prom no Sarkanā laukuma, viņu ielenca stingra apsardze.
The Russian dictator hurries off stage into a waiting vehicle, after the shortest May 9th parade on record, with no military vehicles, and no world leaders of consequence AFTER begging Zelensky to allow it. pic.twitter.com/1MzKPAKCBr— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 9, 2026
CNN ziņo, ka Kremlis ir atteicies no tradicionālās plaša mēroga smagās militārās tehnikas demonstrēšanas, aprobežojoties ar gājēju gājieniem. Turklāt Kremlis Krievijas galvaspilsētā veic vēl nebijušus drošības pasākumus.
Saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju ierobežojumi ir saistīti ar "operatīvo situāciju". Parādes priekšvakarā Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka Krievijas reģioniem, un viens no tiem trāpīja dzīvojamajai ēkai Maskavā. Pēc tam, gatavojoties 9. maijam, pilsētā tika izvietotas papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tikmēr telekomunikāciju un interneta pakalpojumu sniedzēji brīdināja iedzīvotājus par tīkla darbības pārtraukumiem. Kremlis ierobežoja arī ārvalstu mediju piekļuvi parādei.
Vairākiem žurnālistiem, kuri iepriekš bija saņēmuši akreditāciju, tika liegta piekļuve pasākuma atspoguļošanai. Krievijas varas iestādes paziņoja, ka šī gada parādi atspoguļos tikai atlasītas Krievijas un "vadošās" ārvalstu raidorganizācijas. Arī ārvalstu viesu saraksts ir ievērojami samazināts. Starp apstiprinātajiem dalībniekiem ir pavisam nedaudzi - Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko, Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs un Uzbekistānas prezidents Šavkats Mirzijojevs, kā arī Laosas un Malaizijas vadītāji. Tikmēr Slovākijas premjerministrs Roberts Fico ieradās Maskavā, bet atteicās piedalīties pašā parādē.
Putins parādē ap sevi pulcē tikai savu tuvāko loku
Parāde Maskavā norisinājās ar vēl nepieredzētiem ierobežojumiem. Šie ierobežojumi skāra arī Krievijas politisko eliti. Piemēram, pirmo reizi daudzu gadu laikā Krievijas valdības ministriem un premjerministra vietniekiem tika aizliegts atrasties tribīnēs Sarkanajā laukumā, lai būtu līdzās diktatoram. Ar līdzīgu aizliegumu iepriekš saskārās arī Valsts domes deputāti.
Pasākumā piedalījās tikai Krievijas Drošības padomes locekļi un Vladimira Putina tuvākā loka locekļi. Šajā sarakstā bija Aizsardzības ministrijas, FDD, Iekšlietu ministrijas, Ārējās izlūkošanas dienesta vadība, kā arī abu parlamenta palātu priekšsēdētāji Valentīna Matvijenko un Vjačeslavs Volodins.
🇷🇺At the parade in Moscow, soldiers from North Korea, who fought in the Kursk region, marched as well. https://t.co/Xcqaoe8czD pic.twitter.com/FZjCBj0Agg— Lord Bebo (@MyLordBebo) May 9, 2026
Ziemeļkorejas karavīri soļo līdzās okupantiem
Šīs parādes īpatnība bija atsevišķa Ziemeļkorejas karaspēka gājiena norise pāri Sarkanajam laukumam. Maskava iepriekš oficiāli noliedza viņu iesaisti militārajās operācijās pret Ukrainu Kurskas apgabalā. Pats Putins savā īsajā runā daudz runāja par vēsturi un atkārtoti uzsvēra, ka ne tikai Ukraina, bet arī viss NATO bloks karo ar Krieviju. Viņš atkārtoja domu, ka "uzvara piederēs Krievijai".
"Mūsu cīnītāji Ukrainā stājas pretī agresīvam spēkam, ko atbalsta viss NATO bloks, un, neskatoties uz to, viņi turpina virzīties uz priekšu. Uzvara vienmēr ir bijusi un vienmēr būs mūsu," agresīvā manierē paziņoja Krievijas diktators.
🤡“Victory has always been and always will be ours, – Putin.” pic.twitter.com/RC9yhXhmmr— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 9, 2026
Krievijas uzsākto karu Ukrainā viņš, kā parasti, nosauca par "speciālo militāru operāciju". Viņš arī pateicās visiem karā iesaistītajiem no Krievijas puses, starp tiem minot ne tikai karavīrus, amatpersonas un ražotājus, bet arī "kara korespondentus".