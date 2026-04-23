Z kanāli skarbi par Ukrainas uzbrukuma sekām Krievijas dienvidos: "Tuapses pilsēta vairs nav"
Krievijas karu atbalstošie "Telegram" kanāli publicēja ziņojumus par plašu piesārņojumu Tuapsē pēc uzbrukumiem naftas infrastruktūrai.
Krievijas agresiju atbalstošie "Telegram" kanāli un propagandisti ir sākuši asi kritizēt triecienu sekas naftas infrastruktūrai Tuapsē.
Viņi raksta, ka vides situācija pilsētā ir katastrofāli pasliktinājusies, un sekas ietekmē ne tikai pašu Tuapsi, bet arī visu Krievijas Melnās jūras piekrasti.
"Nu, tagad Tuapsē ir Černobiļa," raksta krievi.
Viens kanāls apgalvoja, ka pilsētas "zeme, ūdens un gaiss ir saindēti", un aprakstīja arī "melno lietu", kas sajaucies ar naftas produktiem.
Turklāt piesārņojums varētu izplatīties uz piekrastes zonām, un jūrā jau ir reģistrēts naftas plankums līdz pat 7 kilometriem garš.
"Tuapses pilsēta vairs nepastāv. Tā ir iznīcināta. Patiesībā. Tur augsne ir saindēta, ūdens ir saindēts, gaiss ir saindēts. Šobrīd tur līst melns lietus, tāpat kā Hirosimā - ūdens, kas piesūcināts ar naftas kvēpiem," raksta kanāls.
Turklāt šādus vērtējumus pavada skarba retorika un kritika par pašreizējo situāciju, tostarp pretstats starp militārās vadības paziņojumiem par virzību frontē un to, kas notiek aizmugurē.
Laikā, kad parādās ziņojumi par piesārņojumu un ugunsgrēkiem, amatpersonas turpina runāt par militāriem panākumiem. Novērotāji norāda, ka šī atšķirība saasina spriedzi prokrieviskajā informācijas telpā un izraisa arvien asāku reakciju no Z blogeru puses.
Ugunsgrēks, kas izcēlās Tuapses terminālī Ukrainas dronu uzbrukuma rezultātā naktī uz 16. aprīli, tika nodzēsts tikai 19. aprīlī. Taču naktī uz 20. aprīli ostai atkal uzbruka Ukrainas droni, un ugunsgrēks izcēlās no jauna.
Tuapse ir viena no svarīgākajām Krievijas ostām naftas eksportam Melnajā jūrā. Tur atrodas arī naftas pārstrādes rūpnīca, kas pieder lielākajam Krievijas naftas koncernam "Rosņeftj". Pilsēta atrodas aptuveni 75 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Sočiem.