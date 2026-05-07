Putina iekšējais loks ir sašķelts: divi lieli klani sarīkojuši "karu" par varu
Starp Krievijas prezidenta administrāciju un drošības spēkiem ir izcēlies atklāts konflikts par režīma izdzīvošanas stratēģiju, ziņo laikraksts "The Washington Post".
Putina iekšējā lokā Kremlī ir radusies dziļa plaisa, līdzīga tai, kas radās pirms Borisa Jeļcina atkārtotas ievēlēšanas 1996. gadā, ziņo laikraksts "The Washington Post", atsaucoties uz labi informētu avotu Krievijas valdībā.
Domstarpības ir saasinājušās pirms Valsts domes vēlēšanām, kas paredzētas septembrī.
Kirijenko pret FDD
Prezidenta administrācijas štāba vadītāja pirmais vietnieks Sergejs Kirijenko un "viņa komanda" cenšas pārliecināt Putinu, ka viņš var kontrolēt situāciju valstī ar politisko tehnoloģiju palīdzību.
Vienlaikus valsts ietekmīgākais dienests, Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) Konstitucionālās kārtības aizsardzības un terorisma apkarošanas dienests (2. dienests), uzstāj, ka situāciju var stabilizēt tikai ar skarbām metodēm un "skrūvju pievilkšanu". Tās ir dažādas pieejas, dažādas likmes un dažādas komandas, kas sacenšas par Putina uzmanību.
Šķelšanās atkārtojums
"The Washington Post" avots salīdzināja situāciju ar 1996. gada strupceļu. Toreiz stingrās līnijas piekritēji vēlējās saglabāt Jeļcina varu, atceļot vai atliekot prezidenta vēlēšanas un ieviešot kara stāvokli. Tikmēr oligarhi vēlējās finansēt viņa vēlēšanu kampaņu. Šodien likmes ir līdzīgas: vai nu kontrolētas vēlēšanas, vai represiju eskalācija.
Hodorkovskis apstiprina
Bijušais naftas un gāzes kompānijas "Jukos" izpilddirektors Mihails Hodorkovskis intervijā laikrakstam "The Washington Post" apstiprināja publikācijas versiju. "Starp prezidenta administrāciju un FDD Otro direktorātu pastāv absolūti acīmredzams konflikts. Šiem puišiem ir piešķirta liela vara, un viņi ir sākuši ļoti stingri pievilkt skrūves. Prezidenta administrācija kaut kādā veidā cenšas Putinam nodot, ka situācija varētu izkļūt no kontroles," viņš teica.
"The Washington Post" min vairākas publiskas konflikta pazīmes. Aprīļa beigās prezidenta administrācijas sabiedrisko projektu vadītājs Sergejs Novikovs demogrāfijas konferencē paziņoja: "Sabiedrība ir nogurusi no aizliedzošas retorikas; vairs nav iespējams neko aizliegt." FDD cenšas panākt arvien stingrākus interneta ierobežojumus, aizliedzot ziņojumapmaiņas lietotnes un brīvu piekļuvi Rietumu tīmekļa vietnēm. Pirms nedēļas publiskā runā Putins skaidri norādīja, ka atbalsta "skrūvju pievilkšanas" turpināšanu.
Putina popularitātes reitings jau septīto nedēļu pēc kārtas ir krities līdz 65,6%, liecina valsts pārvaldītās vēlēšanu iecirkņa "VTsIOM" dati, un gandrīz ceturtdaļa krievu vairs viņam neuzticas. Vienlaikus Eiropas izlūkdienesti fiksē apvērsuma risku, kurā būtu iesaistīts Sergejs Šoigu.