"Ne pārāk patīkami..." Z propagandists paziņo, ko Ukraina sabombardēja Belgorodā
Propagandists Stešins federālajā radio atzina Krievijas "pārliecinošā pārsvara" trūkumu. Ukrainas atriebības triecieni Belgorodai ir sadusmojuši krievu komentētājus.
Krievijas radio "Komsomoļskaja Pravda" ēterā Z-kara korespondents Dmitrijs Stešins pauda sašutumu par Ukrainas sistemātiskajiem uzbrukumiem Belgorodas enerģētikas infrastruktūrai un siltumapgādei. Ukraina iznīcina termoelektrostacijas, turbīnas un apakšstacijas pilsētā un apkārtējā reģionā. Viņš teica, ka šī "situācija" šķiet nepieņemama pēc Krievijas uzbrukumiem Harkivai, Odesai un Kijivai, kur triecieni bija vērsti arī pret enerģētikas objektiem.
"Ne pārāk patīkami, mums iesaldēja Belgorodu," viņš paziņoja.
Stešins sūdzējās, ka "ienaidnieks veiksmīgi uzbrūk aizmugurei" un atriebjas, nosaucot Belgorodu par "paritātes" piemēru. Šis apgalvojums bija pretējs Krievijas televīzijas retorikas fonam par Maskavas "vienpusējo militāro dominanci".
Stešina aizkaitinājumu par atriebības triecieniem pastiprināja fakts, ka Ukraina ir spējīga reaģēt. Lai gan iepriekš uzbrukumi Ukrainas infrastruktūrai tika pasniegti kā spiediena instruments uz Krievijas ēteru, pats atriebības fakts tagad acīmredzami kaitina komentētājus.
Tā vietā, lai apspriestu triecienu sekas civilajai infrastruktūrai un iespējamās deeskalācijas iespējas, viņš aicināja "bombardēt NATO valstis", iznīcinot vietas un objektus, no kurienes Ukrainā tiek ievesti ieroči.