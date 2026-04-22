Putina iekšējā lokā vērojama šķelšanās: divi lieli klani aiz viņa muguras sākuši dalīt varu
Itālijas laikraksts "Corriere della Sera" ziņo par konfliktu Putina iekšējā lokā. Žurnālists norāda, ka tik augsta līmeņa konflikts liecina par strauju spriedzes pieaugumu Kremlī.
Krievijas elitē ir izcēlies ass konflikts starp diviem ietekmīgiem Putina iekšējā loka ierēdņiem. Konflikts radies starp štāba priekšnieka pirmo vietnieku Sergeju Kirijenko un aizsardzības ministru Andreju Belousovu. Abi pārstāv divus ārkārtīgi ietekmīgus klanus Krievijas politikā.
Kā vēsta žurnālists Mihails Zigars, strīds radies par valdošās partijas "Vienotā Krievija" sarakstu veidošanu pirms Valsts domes vēlēšanām.
Putins solīja garantētus parlamenta mandātus 150 Krievijas bruņoto spēku karavīriem, kuri piedalījās karā pret Ukrainu, kā politisku atlīdzību par viņu dalību karā. Tomēr sarakstus sastāda Kirijenko komanda. Slēgtā sanāksmē Belousovs atklāja, ka kandidātu vidū nav īsti frontes līnijas karavīri, bet gan amatpersonas, kas formāli dienējušas tālu no kaujas lauka.
Pēc tam aizsardzības ministrs pieprasīja personīgi sastādīt veterānu sarakstu.
Bailes Kremlī
Kirijenko iebilda pret Belousova kandidatūru, baidoties no ietekmīgu militārpersonu parādīšanās parlamentā, kuras varētu izvairīties no politiskās kontroles, piemēram, Jevgēņija Prigožina, bijušā Kremļa sabiedrotā, kurš 2023. gadā sarīkoja sacelšanos. Avoti ziņo, ka Kremlim bail no neatkarīgu personu, kam ir militāra autoritāte, nostiprināšanos amatos.
Belousova pieaugošā ietekme
Belousova politiskā ietekme ir ievērojami pieaugusi kopš krimināllietu ierosināšanas pret bijušā aizsardzības ministra Sergeja Šoigu tuvākajiem cilvēkiem. Elites aprindās viņš tiek uztverts kā persona, kas saistīta ar valdības "patriotisko" spārnu un ko atbalsta daļa drošības spēku un Krievijas Pareizticīgās baznīcas.
Eksperti norāda, ka konflikts atspoguļo dziļāku spriedzi Krievijas valdībā, kur kara un gatavošanās parlamenta vēlēšanām laikā saasinās konkurence par ietekmi. Pagaidām konflikts joprojām nav atrisināts, norāda avoti. Vēlēšanas paredzētas šoruden.