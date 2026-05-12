VIDEO: Krievijas kuģa "Ursa Major" nogrimšana; noslēpumaina krava Ziemeļkorejai un Rietumu iejaukšanās
Krievijas kravas kuģis "Ursa Major", kas nogrima pie Spānijas krastiem 2024. gada beigās, iespējams, kļuva par apzināta uzbrukuma mērķi, jo tas it kā pārvadāja Ziemeļkorejai paredzētus kodolreaktora komponentus. Viena no izmeklēšanas versijām liecina, ka kuģim, iespējams, trāpījusi "Barracuda" tipa torpēda.
CNN ziņoja par jaunumiem, atsaucoties uz izmeklēšanas materiāliem un kuģa kapteiņa Igora Aņisimova liecībām.
Žurnālisti norāda, ka kuģis "Ursa Major" pārvadāja divu kodolreaktoru komponentus. Sūtījums, iespējams, bija paredzēts Ziemeļkorejas zemūdenēm. Kuģis pēc izbraukšanas no Krievijas ostas Ustjlugā šķērsoja Vidusjūru.
Pratināšanas laikā kuģa kapteinis Igors Aņisimovs apstiprināja, ka uz klāja atradās reaktora komponenti, lai gan viņš apgalvoja, ka tajos nebija kodoldegvielas.
CNN izmeklētāji apgalvo, ka rietumvalstis, iespējams, ir veikušas "bīstamu speciālo operāciju", lai novērstu kodoltehnoloģiju nodošanu Ziemeļkorejai. Spānijas izmeklēšanas materiālos ir minēts caurums korpusā aptuveni 50 x 50 centimetru lielumā. Izmeklētāji uzskata, ka bojājumus, iespējams, izraisījusi "Barracuda" superkavitācijas torpēda.
Tiek uzskatīts, ka tikai ASV, dažām NATO valstīm, Krievijai un Irānai ir šāda veida ātrgaitas torpēda, kas ieroča priekšā izšauj gaisu, lai samazinātu ūdens pretestību. Tas ļauj tām sasniegt ļoti lielu ātrumu, lai caururbtu mērķa korpusu, un daži modeļi pat neizmanto sprāgstvielu lādiņu, lai nodarītu bojājumus.
14 izdzīvojušie apkalpes locekļi tika evakuēti ar glābšanas laivu, un vēlāk viņus savāca Spānijas glābšanas kuģis "Salvamar Draco". Ieradies Spānijas militārais kuģis, lai palīdzētu. Taču pusstundu vēlāk viens no Krievijas militārajiem kuģiem "Ivan Gren", kas bija pavadījis "Ursa Major", pavēlēja tuvumā esošajiem kuģiem turēties divu jūras jūdžu attālumā un vēlāk lūdza nekavējoties atgriezt izglābto apkalpi.
Spānijas glābšanas dienesti uzstāja, ka viņiem ir jāveic glābšanas operācija, un nosūtīja uz kuģi helikopteru, lai pārbaudītu izdzīvojušos. CNN redzētajā videoierakstā redzams glābējs, kurš mēģina iekļūt kuģa mašīntelpā, bet tā bijusi noslēgta. Spāņu glābējs pārbaudīja dzīvojamās telpas, meklējot izdzīvojušos, un ieskatās kuģa konteineros, divi no tiem bijuši pilni ar atkritumiem, zvejas tīkliem un citu aprīkojumu, liecina video.
Izmeklēšanai pietuvināts avots norāda, ka" Ursa Major" šķita stabils un tam nedraudēja nogrimšana. Taču plkst. 21:50 "Ivan Gren" pār notikuma vietu izšāva virkni sarkanu signālraķešu, kam sekoja četri sprādzieni. Spānijas Nacionālais seismiskais tīkls CNN ziņoja, ka tieši tajā laikā, aptuvenajā apgabalā, tika reģistrētas četras līdzīgas seismiskās pazīmes, kuru modelis atgādināja zemūdens mīnu vai virszemes karjeru sprādzienus.
Līdz plkst. 23.10 tika ziņots, ka kuģis "Ursa Major" ir nogrimis, liecina avots, kas pārzina izmeklēšanu.
14 krievu izdzīvojušie tika nogādāti krastā Kartahenas ostas pilsētā, kur viņus iztaujāja Spānijas policija un izmeklētāji. Krievijas kapteinis nevēlējās runāt par kuģa iespējamo saturu, baidoties par savu drošību, teikts Spānijas valdības paziņojumā.
Kapteinis tika "spiests paskaidrot, ko viņš domā ar "lūku vākiem", kas sākotnēji bija uzskaitīti kuģa dokumentācijā, teikts paziņojumā. "Viņš beidzot atzinies, ka tās bijušas divu kodolreaktoru sastāvdaļas, kas ir līdzīgas tām, ko izmanto zemūdenes. Saskaņā ar viņa liecībām, un nespējot to apstiprināt, tās nesaturēja kodoldegvielu."
Ar izmeklēšanu saistīts avots sacīja, ka krievu kapteinis Igors Aņisimovs uzskatīja, ka tiks novirzīts uz Ziemeļkorejas ostu Rasonu, lai piegādātu abus reaktorus.
Spānijas izmeklēšanā tiek analizēta maz ticamā izvēle doties apkārt pasaulei ar kuģi, lai nogādātu kravu, kas sastāv no diviem celtņiem, 100 tukšiem konteineriem un diviem lieliem lūku vākiem, kuģojot no vienas Krievijas ostas uz otru, neskatoties uz plašo dzelzceļa tīklu, kas aptver visu valsti. Izmeklēšana liecina, ka celtņi atradās uz klāja, lai palīdzētu uz Rasonu piegādāt sensitīvu kravu. Turklāt "Ursa Major" pavadīja divi Krievijas militārie kuģi "Ivan Gren" un "Aleksandrs Otrakovskis".
Kuģa apkalpe tika atgriezta Krievijā dažas dienas vēlāk. CNN ir sazinājies ar vīrieti, kura vārds un izskats atbilda krievu kapteinim. Viņš noliedza saistību ar kuģi "Ursa Major" un teica, ka ir devies pensijā.
Četras dienas pēc nogrimšanas kuģa īpašnieks "Oboronlogistics" to raksturoja kā "mērķētu teroristu uzbrukumu" un paziņoja, ka notikuši trīs sprādzieni. Kuģa korpusā tika atrasts 50 cm x 50 cm liels caurums, bojātais metāls vērsts uz iekšu. "Kuģa klājs bija nokaisīts ar šrapneļiem," teikts uzņēmuma paziņojumā.
Pirms nogrimšanas kuģis pēkšņi palēnināja ātrumu. Nākamajā dienā netālu no mašīntelpas notika vairāki sprādzieni. Gāja bojā divi apkalpes locekļi, otrais mehāniķis Ņikitins un mehāniķis Jakovļevs, kuru līķi netika atrasti.Vēlāk kuģis izziņoja briesmu signālu un nogrima.
Tajā pašā laikā daži eksperti uzskata, ka sprādzienus, iespējams, izraisīja pie korpusa piestiprināta magnētiskā mīna. Spānijas varas iestādes un Pentagons nav oficiāli komentējuši apgalvojumus par iespējamu Rietumu iesaisti.
Pēc nogrimšanas novērotāji avārijas vietas tuvumā reģistrēja neparastu aktivitāti. Amerikāņu WC-135R lidmašīnas, kas paredzētas kodolmateriālu noteikšanai, divas reizes pārlidoja šo teritoriju. Netālu darbojās arī Krievijas kuģis "Ivan Gren", kam nedēļu vēlāk sekoja kuģis "Jantar", ko Rietumvalstis saista ar Krievijas izlūkdienestu operācijām.
"Jantar" – oficiāli Krievijas pētniecības kuģis, bet apsūdzēts spiegošanā un traucēšanā NATO ūdeņos – piecas dienas atradās virs "Ursa Major" vraka, sacīja avots, pirms tika atklāti vēl četri sprādzieni, kas, iespējams, bija vērsti pret kuģa atliekām jūras gultnē.
Kuģa "Ursa Major" vraks pašlaik atrodas aptuveni 2,5 kilometru dziļumā, un izmeklētāji joprojām nevar piekļūt kuģa melnajai kastei.
Noslēpumainais kuģa kravas raksturs un tā noslīkšanas apstākļi joprojām paliek neatrisināti, un noslēpums joprojām atrodas Vidusjūras dzelmē.
Incidents notika laikā, kad pieauga Krievijas un Ziemeļkorejas saites. Pēc Kima Čenuna un Vladimira Putina tikšanās Ziemeļkoreja sāka piegādāt Krievijai munīciju un sūtīt militārpersonas, lai atbalstītu karu pret Ukrainu.