Ziemeļkorejas konstitūcijā paredz automātisku kodoluzbrukumu
Ziemeļkoreja ir veikusi grozījumus savā konstitūcijā — turpmāk jebkāds mēģinājums nogalināt diktatoru Kimu Čenunu būs pietiekams iemesls automātiskam kodoluzbrukumam.
Laikraksts “The Telegraph” raksta, šāda reakcija Ziemeļkorejā sekojusi pēc Irānas augstākā vadoņa Ali Hameneji un citu amatpersonu nogalināšanas ASV un Izraēlas karā pret Irānu. Konstitūcijas grozījumi apstiprināti Ziemeļkorejas Augstākās Tautas sapulces sesijā, kas 22. martā sākās Phenjanā. Hameneji tika likvidēts Izraēlas aviotriecienā Teherānai 28. februārī pašreizējā kara pirmajā dienā.
Publikācijā teikts, ka Dienvidkorejas Nacionālais izlūkdienests (NIS) šonedēļ informēja augstākās valsts amatpersonas par šīm izmaiņām.
Jaunā Ziemeļkorejas politika nosaka atriebības darbības, ja Ziemeļkorejas vadība tiek padarīta nespējīga rīkoties vai nogalināta. “Ja valsts kodolspēku vadības un kontroles sistēma tiek apdraudēta naidīgu spēku uzbrukumu rezultātā… kodoltrieciens tiks veikts automātiski un nekavējoties,” teikts jaunajā normā.
Pagājušajā mēnesī Kims solīja vēl vairāk stiprināt valsts kodolspējas, vienlaikus saglabājot stingru nostāju pret Dienvidkoreju, kuru viņš nodēvējis par “visnaidīgāko” valsti. Kims arī apsūdzējis ASV “valsts terorismā un agresijā” un paziņojis, ka Ziemeļkoreja varētu uzņemties aktīvāku lomu opozīcijā Vašingtonai pieaugošās globālās spriedzes apstākļos.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Kims savu 13 gadus veco meitu Kimu Čžui iecēlis par valsts kodolspēku kuratori. Kima Čžue ieņem Ziemeļkorejas “raķešu programmas ģenerāldirektora amatu”, bija teikts Dienvidkorejas izlūkdienesta ziņojumā. Uzskata, ka Kima Čžue tiek gatavota tam, lai kļūtu par tēva amata mantinieci.
Čžues precīzs vecums nav zināms, un praktiski viss ar viņas dzīvi saistītais ir miglā tīts. Par viņas vecumu varētu liecināt tas, ka Kima Čenuna sieva Li Soldžu 2012. gadā ilgstoši pazudusi no publikas, bet bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Čikāgas kluba “Bulls” superzvaigzne Deniss Rodmens 2013. gadā viesojās Ziemeļkorejā un stāstīja par viņas piedzimšanu. Uzskata, ka tieši Rodmens bija pirmais, kurš minēja meitenītes vārdu, kaut gan aģentūra AP savulaik norādīja, ka Ziemeļkorejas valsts plašsaziņas līdzekļi nekad viņas vārdu nav izpauduši, viņu minot kā Kima Čenuna “cienīto”, “dārgo” un “vismīļāko” bērnu, savukārt Dienvidkorejā nopratinātie ziemeļkorejiešu pārbēdzēji apgalvojuši, ka viņai esot divi alternatīvi vārdi.
Kopš Ziemeļkorejas dibināšanas 1948. gadā tajā līdz savai nāvei vadījuši Kimu dzimtas vīrieši — Kims Irsens līdz 1994. gada 8. jūlijam, bet Kims Čenirs līdz 2011. gada 17. decembrim, kad varu mantoja Kims Čenuns.