Ziemeļkoreja neatteiksies no kodolvalsts statusa
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns paziņojis, ka nekad neatteiksies no kodolvalsts statusa un turpinās attīstīt kodolieročus, vēsta Ziemeļkorejas mediji.
Kims nedēļas nogalē tika pārvēlēts Valsts lietu komisijas prezidenta amatā. Saskaņā ar Ziemeļkorejas konstitūciju šī komisija ir augstākā valsts politikas iestāde.
"Mēs turpināsim stingri nostiprināt savu kodolvalsts statusu kā neatgriezenisku kursu, vienlaikus agresīvi pastiprinot cīņu pret naidīgiem spēkiem," Augstākajā Tautas padomē, kas pilda fiktīvā parlamenta funkciju, paziņoja Kims.
Garajā runā Kims pievērsās virknei jautājumu, sākot ar kodolieročiem un aizsardzības politiku un beidzot ar ekonomiskajiem mērķiem un attiecībām ar ASV un Dienvidkoreju. Viņš uzsvēra, ka Ziemeļkoreja turpinās attīstīt kodolieročus, lai nostiprinātu savu kodolvalsts statusu, piebilstot, ka tas ir "pilnīgi pamatoti".
Kims paziņoja, ka Ziemeļkoreja nodrošinās savu kodolspēku "precīzu gatavību", lai atvairītu "stratēģiskos draudus".
Ziemeļkorejas līderis arī neskopojās ar savas kaimiņvalsts Dienvidkorejas kritiku, nosaucot to par visnaidīgāko valsti. Phenjana liks tai "nesaudzīgi samaksāt par jebkuru rīcību, kas aizskar mūsu Republiku," paziņoja Kims.