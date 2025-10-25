Cik daudz Ziemeļkorejas karavīru krituši Ukrainā?
Apvienotās Karalistes izlūkdienesti nosaukuši, cik, iespējams, Ziemeļkorejas karavīru krituši, palīdzot Krievijai karā pret Ukrainu, liecina 2025. gada 24. oktobra analīze.
Saskaņā ar šo analīzi Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, veicot uzbrukuma operācijas pret Ukrainas spēkiem Krievijas Kurskas reģionā, ir zaudējusi vairāk nekā 6 000 karavīru — vairāk nekā pusi no aptuveni 11 000 Ziemeļkorejas karavīriem, kas tur dislocēti, ziņo medijs Espreso TV.
Atsaucoties uz Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābu, Lielbritānijas izlūkdienesti ziņo, ka Ziemeļkorejas militārpersonas Kurskas reģionā koordinē izlūkošanas darbības un atvieglo Krievijas uzbrukumus Ukrainai.
Analīze īpaši norāda, ka Ziemeļkorejas dronu operatori palīdz Krievijas spēkiem, izmantojot daudzkārtējās raķešu palaišanas sistēmas, lai trāpītu Ukrainas pozīcijām Sumijas apgabalā.
Tajā arī minēts, ka Ziemeļkoreja, visticamāk, cenšas izmantot konfliktu, lai apmācītu savus karavīrus.