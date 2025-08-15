Putins nosauc Ziemeļkorejas karavīrus, kuri karo Ukrainā, par "varoņiem"
Krievijas diktators Vladimirs Putins nosauca Ziemeļkorejas karavīrus, kuri nosūtīti cīnīties Ukrainā, par “varoņiem” vēstulē Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam, ziņo Ziemeļkorejas valsts mediji piektdien, kā arī "The Guardian".
Vēstulē, kas veltīta Korejas atbrīvošanai no Japānas koloniālās virskundzības dienā (15. augustā), Putins atcerējās, kā Padomju Sarkanā armija un Ziemeļkorejas spēki kopīgi cīnījās, lai pārtrauktu Japānas vadību. Putins vēstulē norādījis, ka ciešās saites, kas tika nostiprinātas tajā laikā, ir saglabājušās arī mūsdienās.
“To apliecina arī Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas karavīru varonīgā dalība Kurskas apgabala atbrīvošanā no ukraiņu okupantiem,” teikts Putina vēstulē, ziņoja ziņu aģentūra KCNA.
Krievijas un Ziemeļkorejas attiecības kļūst aizvien ciešākas. Pagājušajā gadā Maskava parakstīja savstarpējās aizsardzības paktu ar Phenjanu. Aprīlī Ziemeļkoreja pirmo reizi apstiprināja, ka ir nosūtījusi savu karavīru vienību uz fronti Ukrainā kopā ar Krievijas karaspēku.
Dienvidkorejas un Rietumu izlūkdienesti paziņoja, ka 2024. gadā Ziemeļkoreja nosūtījusi vairāk nekā 10 000 karavīru uz Krievijas Kurskas reģionu, kā arī artilērijas šāviņus, raķetes un tālas darbības reaktīvās zalves sistēmas.
Seula norāda, ka aptuveni 600 Ziemeļkorejas karavīru krituši un vēl vairāki tūkstoši ievainoti, cīnoties Krievijas pusē. Dienvidkorejas izlūkdienests jūnijā paziņoja, ka Ziemeļkoreja, iespējams, gatavojas nosūtīt vēl vairāk karaspēka uz Krieviju.
Vēstuli nodeva Krievijas Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins, kurš ceturtdien oficiālā vizītē Phenjanā tikās ar Kimu. Volodins pateicās Kimam par “izcilu karavīru nosūtīšanu Kurskas atbrīvošanas operācijām, lai padzītu ukraiņu agresorus”, ziņo KCNA. Viņš piebilda, ka Krievija nekad neaizmirsīs Ziemeļkorejas karavīrus, “kas cīnījās, atdodot savas dzīvības Krievijā”.
Putins otrdien telefonsarunā ar Kimu informēja viņu par plānotajām sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Aļaskā piektdien, vēsta Krievijas amatpersonas.