Ziemeļkoreja atzinusi, ka augustā nosūtīja savus karavīrus uz Kursku
Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns oficiāli atzinis, ka augustā nosūtījis savus karavīrus uz Krievijas Kurskas apgabalu, lai veiktu atmīnēšanas darbus.
Šis ir rets gadījums, kad Phenjana oficiāli atzinusi savu karavīru iesaistīšanu šajā letāli bīstamajā darbā Krievijas labā. Phenjana ir nosūtījusi tūkstošiem karavīru cīnīties Krievijas pusē, kamēr Maskava turpina gandrīz četrus gadus ilgo pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
Saskaņā ar analītiķu teikto, Krievija apmaiņā pret karavīru palīdzību piešķīra Ziemeļkorejai finansiālu palīdzību, militāro tehnoloģiju, pārtiku un energoresursus. Tas ļauj diplomātiski izolētajai un nabadzīgajai Ziemeļkorejai izvairīties no starptautiskajām sankcijām, kas noteiktas tās kodolprogrammai un ieroču programmām.
Apsveicot inženieru pulka atgriešanos, Kims atzīmēja, ka pulks pārcieta "sirdi plosošu deviņu cilvēku nāvi" 120 dienu ilgās dislokācijas laikā, kas sākās augustā. Ziemeļkorejas diktators piešķīra valsts apgalvojumus mirušajiem karavīriem, lai "pievienotu mūžīgu diženumu" viņu drosmei. "Jūs visi - gan virsnieki, gan kareivji - izrādījāt masu varonību, gandrīz katru dienu pārvarot neiedomājamas garīgas un fiziskas grūtības," sacīja Kims.
Viņš norādīja, ka karavīri spēja "nepilnos trīs mēnešos veica brīnumu, pārvēršot plašu bīstamās zonas rajonu par drošu". Ziemeļkoreja tikai aprīlī apstiprināja, ka nosūtījusi karavīrus atbalstīt Krieviju karā pret Ukrainu un ka tās karavīri ir krituši kaujās.