VIDEO: uzvaras parādē Krievijā pirmo reizi piedalās Ukrainā likvidēto okupantu atraitnes
Krievijas pilsētā Čitā "uzvaras" parādē piedalījās Ukrainā Krievijas bruņotajos spēkos kritušo karavīru atraitnes un mātes.
2026. gada Uzvaras diena Krievijā tiek svinēta ar daudzām niansēm un jauninājumiem. Dažās Krievijas pilsētās notikuši visei ievērojami gājieni.
Piemēram, Čitā pirmo reizi 9. maija parādē atsevišķā kolonnā soļoja to likvidēto karavīru sievas un mātes, kuri cīnījās Krievijas karā pret Ukrainu. Pilsētas administrācija publicēja gājiena videoierakstu.
Krievijas mediji ziņo, ka kolonnā piedalījās kritušo Krievijas karavīru atraitnes un mātes. Pasākuma laikā viņas tika nosauktas par "atbildības, lojalitātes un nelokāmas ticības simbolu tiem, kas pašlaik atrodas frontes līnijās".
Kolonna soļoja kopā ar citiem svētku parādes dalībniekiem. Šādi gājieni pilsētā oficiālu pasākumu ietvaros nekad iepriekš nebija rīkoti.
2026. gada 9. maija parāde Maskavā notika samazinātā formātā. Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu laikā agresorvalsts galvaspilsēta joprojām ir pastāvīgi pakļauta bezpilota lidaparātu uzbrukumu draudiem. Parāde beidzās zibens ātrumā — tā ilga tikai 45 minūtes. Kremļa vadītājs pēc tās nekavējoties steidzās prom no Sarkanā laukuma, viņu ielenca stingra apsardze.
Neilgi pirms parādes sākuma Maskavā tika atslēgts mobilais internets, ziņo Krievijas mediji.
Iepriekš Krievijas varasiestādes paziņoja, ka parādē nepiedalīsies militārā tehnika, kas tika skaidrots ar Ukrainas triecienu draudiem.
Pirms pamiera izsludināšanas Krievija paziņoja, ka gadījumā, ja Kijiva mēģinās "izjaukt" parādi, Krievijas bruņotie spēki atbildēs ar masveida raķešu triecienu Ukrainas galvaspilsētai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tieši nedraudēja veikt triecienus Maskavai parādes laikā, bet teica, ka Krievijas vadība baidās no Ukrainas droniem virs Sarkanā laukuma.
Pēc tam, kad ASV, Krievija un Ukraina paziņoja par trīs dienu pamieru, Zelenskis parakstīja dekrētu, ar kuru "atļāva" parādi un aizliedza veikt triecienus Sarkanajam laukumam parādes laikā.