Putins piekritis pamieram un nekavējoties uzsācis uzbrukumu Ukrainai tostarp ar ballistisko raķeti
2026. gada 9. maija naktī Krievijas okupācijas armija izmantoja 43 bezpilota lidaparātus un "Iskander-M" ballistisko raķeti, lai uzbruktu Ukrainai, tādējādi pārkāpjot pamieru.
9. maija naktī, kad jau bija stājies spēkā trīs dienu pamiers starp Kijivu un Maskavu, Krievijas okupanti sāka gaisa triecienus pret Ukrainu. Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība par to ziņoja "Facebook". Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības sniegto informāciju, 9. maija naktī Krievijas okupācijas armija Ukrainas bombardēšanai izmantoja 43 dažāda veida dronus un ballistisko raķeti "Iskander-M". Ienaidnieks izmantoja ne tikai "Shahed", "Gerbera" un "Italmas" uzbrukuma dronus, bet arī "Parodija" dronu imitatorus, kas paredzēti, lai novērstu pretgaisa aizsardzības spēku uzmanību.
Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca un apslāpēja 34 Krievijas bezpilota lidaparātus. Diemžēl sešās vietās trāpīja deviņi ienaidnieka uzbrukuma droni, un divās vietās nokrita notriekto dronu atlūzas. Pašlaik tiek noskaidrotas ienaidnieka uzbrukumu sekas.
Sākot gaisa triecienus Ukrainas pilsētām 9. maija naktī, Krievijas okupācijas armija pārkāpa trīs dienu pamieru no 9. uz 11. maiju, par kuru Ukraina un Krievija bija vienojušās ar ASV prezidenta Donalda Trampa starpniecību.
Kijivas reakcija uz Maskavas pagaidu pamiera pārkāpumu joprojām nav skaidra. Prezidents Volodimirs Zelenskis, apstiprinot pamiera vienošanos no 9. līdz 10. maijam, paziņoja, ka, ja Krievija to pārkāps, Ukraina atbildēs ar tādu pašu spēku.
Krievija apgalvo, ka Ukraina it kā "pārkāpusi" trīs dienu pamieru. Brjanskas apgabala gubernators Aleksandrs Bogomazs 9. maijā plkst. 6:54 ziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki it kā izmantojuši bezpilota lidaparātus (FPV), lai uzbruktu Borščovas ciemam Pogarskas rajonā, sabojājot transportlīdzekli.