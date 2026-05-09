Peskovs, ar sarkanu ģīmi un stostoties, komentē Zelenska dekrētu par parādes atļaušanu Maskavā
Kremlis komentējis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dekrētu par 9. maija parādes atļaušanu Maskavā.
Kremlis reaģēja uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zeļenska piektdien izdoto dekrētu, ar kuru tika atļauta 9. maija parāde Maskavā. Šis dokuments, kas oficiāli publicēts Ukrainas līdera tīmekļa vietnē, acīmredzot bija liels pārsteigums Kremļa režīma pārstāvjiem. Tas bija redzams Krievijas diktatora spīkera Dmitrija Peskova teiktajā, kurš, atbildot uz Krievijas propagandistu jautājumiem, nosarka un stostījās.
Krievijas propagandas publicētajā video redzama ilga pauze Kremļa pārstāvja runā, pirms viņš spēja atrast vārdus, lai atbildētu uz jautājumu.
Galu galā viņš Ukrainas līdera dekrētu nosauca par "muļķīgu joku" un teica, ka "bēdas tam, kurš mēģina izsmiet Uzvaras dienu". Peskovs arī apgalvoja, ka Krievijas režīmam it kā "neviena atļauja nav nepieciešama".
A scarlet-faced Peskov commented:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 8, 2026
"Woe to anyone who tries to mock Victory Day and makes such silly jokes.
We don't need anyone's permission to be proud of our Victory Day."
They've gone a long way from "Kyiv in three days." https://t.co/dVNCxHalbp pic.twitter.com/axhqrHeYzR
"Ņemot vērā daudzos lūgumus, ar humāno mērķi, kas izklāstīts sarunās ar Amerikas pusi 8. maijā, es izdodu dekrētu: atļaut sarīkot parādi Maskavā, Krievijas Federācijā, 2026. gada 9. maijā. Parādes norises laikā (no 2026. gada 9. maija plkst. 10.00 pēc Kijivas laika) Sarkanā laukuma teritoriālais laukums tiek izslēgts no Ukrainas ieroču izmantošanas plāna," teikts Zelenska parakstītajā dekrētā.
Dekrētā ir skaidri norādītas šī "laukuma" koordinātas - tie ir visi četri Sarkanā laukuma stūri.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Ukraina un Krievija ir vienojušās no sestdienas ievērot trīs dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem.