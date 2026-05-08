VIDEO: vīrietis Sarkanajā laukumā slepus nofilmē gatavošanos 9. maijam un runā par sliktām pēdām debesīs
Gatavošanās 9. maija pasākumiem Maskavā notiek laikā, kad reģionā notiek bezpilota lidaparātu uzbrukumi.
Kremļa režīma gatavošanās 9. maija militārajai parādei norit sarežģītos apstākļos, un debesīs jau parādās "sliktas pēdas". Sociālajos tīklos publicēts video, kurā kāds Maskavas iedzīvotājs rāda Sarkano laukumu un stāsta par gatavošanos parādei.
"Notiek gatavošanās 9. maijam, Sarkanais laukums ir slēgts, bet es slepeni jums parādīšu, kā viss notiek," saka vīrietis.
Konkrēti, viņš parāda, kur atradīsies diktators Vladimirs Putins un viņa viesi. Tomēr video beigās autors pievērš uzmanību debesīm, kur parādījušās "sliktas pēdas".
"Ak, brīnums! Redziet, debesīs ir sliktas pēdas," sacīja autors, iemūžinot debesis, kur tajā brīdī bija redzamas svītras, kas līdzīgas pretgaisa aizsardzības sistēmu radītajām.
Kā zināms, 7. maijā Maskavā un apkārtējā reģionā tika veikts dronu uzbrukums. Vietējās varas iestādes ziņoja, ka, tuvojoties Krievijas galvaspilsētai, tika "notriekti" vairāk nekā 50 droni. Krievijas mediji ziņoja, ka šis ir lielākais uzbrukums Maskavai kopš 14. marta.
Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar to, ka Krievijā tiek svinēta Uzvaras diena. Atbildot uz to, Ukraina pasludināja vienpusēju pamieru, sākot ar 6. maiju, uz ko Krievija atbildēja ar intensīviem uzbrukumiem Ukrainas pilsētu civiliedzīvotājiem, otrdien nogalinot 27 cilvēkus un vismaz 120 ievainojot. Zaporižjā ar vadāmajām aviobumbām tika nogalināti 12 cilvēki, Doneckas apgabala Kramatorskā - pieci cilvēki, Dnipro - četri cilvēki. Trešdien krievu intensīvie uzbrukumi turpinājās. Ukraina nosolījās veikt adekvātus triecienus pa agresorvalsts objektiem.
Krievijas Aizsardzība draudēja, ka ja šajā laikā Ukrainas armija uzdrošināsies kaut ko darīt pret agresorvalsts reģionu “apdzīvotajām vietām un objektiem”, armija veiks atmaksas triecienus, taču, nedod dies, ja ukraiņi izjauks “Uzvaras dienas” svinības Maskavā — tad Krievija sola ar raķetēm nežēlīgi apšaudīt Kijivas centru, tādēļ jau tagad brīdina "Kijivas civiliedzīvotājus un ārvalstu diplomātisko pārstāvju darbiniekus par nepieciešamību savlaicīgi pamest pilsētu".
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka neiesaka citu valstu pārstāvjiem atrasties Maskavā 9. maijā. "Ir paziņojumi no dažām Krievijai tuvām valstīm par to, ka to pārstāvji plāno ierasties Maskavā 9. maijā. Dīvaina vēlēšanās šajās dienās. Mēs neiesakām."