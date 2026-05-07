Krievija brīdina evakuēties Kijivas iedzīvotājus un ārzemju vēstniecības, Zelenskis neiesaka ārzemju līderiem 9. maijā braukt uz Maskavu
Drīz stāsies spēkā Krievijas diktatora Vladimira Putina pasludinātais pamiers, lai varētu mierīgi izbaudīt “Uzvaras svētkus”. Šajā sakarā Krievijas augstākās amatpersonas biedē ar visbriesmīgākajiem “atmaksas pasākumiem”, ja Ukraina uzdrošināsies patraucēt agresorvalsts propagandas lielākā svētuma rīkošanu.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka laikposmā no plkst. 0.00 pēc Maskavas laika 8. maijā līdz 10. maijam Krievija saskaņā ar Putina lēmumu izsludina pamieru, “norādītajā periodā visas Krievijas bruņoto spēku vienības speciālās militārās operācijas zonā pilnībā pārtrauks karadarbību” un Ukraina aicināta darīt to pašu.
Jāpiebilst, ka Ukraina pasludināja vienpusēju pamieru, sākot ar 6. maiju, uz ko Krievija atbildēja ar intensīviem uzbrukumiem Ukrainas pilsētu civiliedzīvotājiem, otrdien nogalinot 27 cilvēkus un vismaz 120 ievainojot. Zaporižjā ar vadāmajām aviobumbām tika nogalināti 12 cilvēki, Doneckas apgabala Kramatorskā - pieci cilvēki, Dņipro - četri cilvēki. Trešdien krievu intensīvie uzbrukumi turpinājās. Ukraina nosolījās veikt adekvātus triecienus pa agresorvalsts objektiem.
Krievijas Aizsardzība draudēja, ka ja šajā laikā Ukrainas armija uzdrošināsies kaut ko darīt pret agresorvalsts reģionu “apdzīvotajām vietām un objektiem”, armija veiks atmaksas triecienus, taču, nedod dies, ja ukraiņi izjauks “Uzvaras dienas” svinības Maskavā — tad Krievija sola ar raķetēm nežēlīgi apšaudīt Kijivas centru, tādēļ jau tagad brīdina “Kijevas civiliedzīvotājus un ārvalstu diplomātisko pārstāvju darbiniekus par nepieciešamību savlaicīgi pamest pilsētu”.
Agresores militārpersonām piebalsoja ārlietu rupore, Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova. “Mēs aicinām Ukrainas pilsoņus un ārvalstu diplomātisko korpusu ar visu nopietnību izturēties gan pret Aizsardzības ministrijas ieteikumiem savlaicīgi pamest Kijivu, kas var tikt pakļauts masveida raķešu atbildes triecienam, ja Kijivas režīms mēģinās īstenot savus noziedzīgos plānus, lai izjauktu uzvaras Lielajā tēvijas karā 81. gadskārtas svinības, gan arī pret materiāliem, kas tika publicēti Krievijas Ārlietu ministrijas mājaslapā,” paziņoja Zaharova.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka neiesaka citu valstu pārstāvjiem atrasties Maskavā 9. maijā. “Ir paziņojumi no dažām Krievijai tuvām valstīm par to, ka to pārstāvji plāno ierasties Maskavā 9. maijā. Dīvaina vēlēšanās šajās dienās. Mēs neiesakām.”
Pirmo reizi kopš Krievijas invāzijas Ukrainā Kremļa galvenajā propagandas “svētumā” Uzvaras parādē Sarkanajā laukumā nebūs galvenā atribūta, ar ko impērija gadiem ilgi mīlējusi biedēt pasauli — netiks demonstrēta militārā tehnika. Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs pagājušajā nedēļā atzina, ka Maskavas centra drošību nevar garantēt no iespējamiem Ukrainas uzbrukumiem, tādēļ nāksies iztikt bez tehnikas parādes. “Kijivas režīms, kurš katru dienu zaudē teritorijas kaujas laukā, pašlaik pilnībā pievērsies teroristu aktivitātēm. Tādēļ uz šī terorisma draudu fona dēļ tiek veikti visi pasākumi, lai minimizētu riskus,” preses brīfingā toreiz sacīja Peskovs.
Protams, Peskovaprāt, ukraiņu atbildes triecieni Krievijas teritorijā ir “terora akti”, kamēr krievu armijas nepārtrauktie uzbrukumi Ukrainas pilsētām un zvērības okupētajās teritorijās ir jau 1534 dienas ilgstošās “speciālās militārās operācijas” ikdienišķa rutīna. Zīmīgi, ka sākotnēji Krievijas propaganda bazūnēja, ka Kijivu izdosies ieņemt pāris dienās, bet nu šis karš jau par 108 dienām pārsniedzis Lielā tēvijas kara ilgumu, un krievu okupantu armija nav spējusi ieņemt nevienu apgabala centru. Kaut gan 2022. gada septembrī Putins lepni paziņoja par četru Ukrainas austrumu apgabalu aneksiju, joprojām krievi pilnībā nekontrolē nevienu.