Krievija gatavojas "9. maija pamieram", nogalinot daudz cilvēku Zaporižjā, Dņipro un Kramatorskā
Otrdien Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižjas, Kramatorskas un Dņipro pilsētās nogalināts vismaz 21 cilvēks. Zaporižjā triecienos gājuši bojā 12 cilvēki un vēl vismaz 16 cietuši.
Oh my God.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2026
The death toll of the Russian strike on Zaporizhzhia has already reached 12 people.
During the daylight, as people were minding their business... Russia killed them.
Our daily news, our daily reality. It's very hard on us Ukrainians. https://t.co/YwyHH3JlPI pic.twitter.com/3aeC1hdVLi
Zaporižjā krievi ar vadāmajām aviobumbām uzbruka vairākiem uzņēmumiem, deg automašīnas, veikals un uzņēmums, pavēstīja Zaporižjas administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis raksturoja šo uzbrukumu kā tādu, kam nav "pilnīgi nekāda militāra pamatojuma".
Zelenskis arī paziņoja, ka triecienā Kramatorskas pilsētai Doneckas apgabalā nogalināti pieci cilvēki.
"Viņi trāpīja tieši pilsētas centrā, cilvēkiem. Šobrīd mēs zinām par vismaz pieciem ievainotajiem un pieciem nogalinātajiem. Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenēm un tuviniekiem. Diemžēl upuru skaits var kļūt lielāks," pavēstīja Zelenskis.
Krievi uz Kramatorskas centru nometa trīs aviācijas bumbas.
Otrdienas vakarā uzbrukumā Dņipro pilsētai tika nogalināti četri civiliedzīvotāji, sacīja Zelenskis.
"Tikai dažas stundas pirms Ukrainas pamiera priekšlikuma stāšanās spēkā Krievija neizrāda nekādas pazīmes, ka tā gatavotos izbeigt karadarbību. Gluži pretēji - Maskava pastiprina teroru," platformā "X" paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. maiju.
"Līdz šim nav saņemts neviens oficiāls aicinājums Ukrainai par karadarbības pārtraukšanas kārtību, kas tiek paziņota Krievijas sociālajos tīklos. Mēs uzskatām, ka cilvēka dzīvība ir nesalīdzināmi lielāka vērtība nekā kādas gadadienas "svinēšana". Tāpēc mēs izsludinām klusuma režīmu, kas sāksies plkst. 00 naktī no 5. uz 6. maiju. Līdz tam atvēlētajā laikā ir reāli nodrošināt klusuma iestāšanos. Sākot ar šo brīdi, mēs rīkosimies spoguļveidīgi," sociālajos tīklos raksta Zelenskis.
Otrdien notikušajos Krievijas triecienos ir ievainoti vismaz 70 cilvēki, paziņoja Ukrainas amatpersonas.
Jāpiebilst, ka Zaporižja un Kramatorska atrodas krievu tā arī neieņemtajā teritorijā, ko Kremļa diktators Vladimirs Putins jau 2022. gadā ierakstīja savā konstitūcijā, avansā anektējot visu Zaporižjas, Hersonas, Doneckas, Luhanskas apgabalu teritorijas, bet kopš tā laika pieprasa to labprātīgu atdošanu jebkādas miera vienošanās noslēgšanai.