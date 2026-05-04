Krievija pasludinājusi vienpusēju pamieru ar Ukrainu 8. un 9. maijā
Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien pasludināja vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam.
"Mēs ceram, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat," paziņoja Aizsardzības ministrija. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kijivai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās Uzvaras dienas svinības.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks "saīsinātā formātā" Ukrainas "terorisma draudu" dēļ. Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.
Jāpiemin, ka Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs 2025. gada decembrī ierosināja Krievijai noslēgt pamieru ar Ukrainu uz Ziemassvētku laiku, paužot cerību, ka Krievijas varasiestādēm vēl ir palikušas "cilvēcības atliekas un tās var atstāt cilvēkus dažas dienas mierā".
Krievija šo priekšlikumu noraidīja. Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija vēlas "nevis pamieru, kas dotu Kijivai atelpu un iespēju sagatavoties kara turpināšanai, bet pilnvērtīgu mieru". Peskovs uzsvēra, ka Krievija vēlas sasniegt savus mērķus un nav gatava piedalīties "īstermiņa nederīgos risinājumos".