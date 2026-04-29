Kremlis taisnojas, kādēļ 9. maija svinībās Maskavā nāksies pieciest pazemojumu
Pirmo reizi kopš Krievijas invāzijas Ukrainā Kremļa galvenajā propagandas “svētumā” Uzvaras parādē Sarkanajā laukumā nebūs galvenā atribūta, ar ko impērija gadiem ilgi mīlējusi biedēt pasauli — netiks demonstrēta militārā tehnika. Kremlis trešdien skaidroja, kādēļ šādu pazemojumu nāksies paciest.
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs atzinis, ka Krievijas galvaspilsētas Maskavas centra drošību nevar garantēt no iespējamiem Ukrainas uzbrukumiem.
“Kijivas režīms, kurš katru dienu zaudē teritorijas kaujas laukā, pašlaik pilnībā pievērsies teroristu aktivitātēm. Tādēļ uz šī terorisma draudu fona dēļ tiek veikti visi pasākumi, lai minimizētu riskus,” preses brīfingā sacīja Peskovs.
Protams, Peskovaprāt, ukraiņu atbildes triecieni Krievijas teritorijā ir “terora akti”, kamēr krievu armijas nepārtrauktie uzbrukumi Ukrainas pilsētām un zvērības okupētajās teritorijās ir jau 1526 dienas ilgstošās “speciālās militārās operācijas” ikdienišķa rutīna. Zīmīgi, ka sākotnēji Krievijas propaganda bazūnēja, ka Kijivu izdosies ieņemt pāris dienās, bet nu šis karš jau par 108 dienām pārsniedzis Lielā tēvijas kara ilgumu, un krievu okupantu armija nav spējusi ieņemt nevienu apgabala centru. Kaut gan 2022. gada septembrī Putins lepni paziņoja par četru Ukrainas austrumu apgabalu aneksiju, joprojām krievi pilnībā nekontrolē nevienu.
Iepriekš Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka parādē nebūs ne tikai kara tehnika, bet nepiedalīsies arī Suvorova un Nahimova vārdā nosaukto karaskolu audzēkņi — tas viss “sakarā ar operatīvo situāciju”.
Pēdējo reizi Uzvaras svētku parāde Maskavā bez kara tehnikas demonstrēšanas notika 2007. gadā.
Arī Putina dzimtajā pilsētā Sanktpēterburgā, kuru kopā ar Ļeņingradas apgabalu pēdējā laikā regulāri sasniedz ukraiņu droni, parādē nebūs Ļeņingradas kara apgabala kara tehnikas, kadetu un suvoroviešu. Demonstrēt kara tehniku neuzdrošināsies arī citos Krievijas apgabalos, kas atrodas ukraiņu dronu sasniedzamības zonā, bet vairākos apgabalos atcelts arī salūts — tostarp salīdzinoši tālajā un “drošajā” Čuvašijā.
Глава Краснодарского края доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе pic.twitter.com/27adQIeKha— IanMatveev (@ian_matveev) April 28, 2026
Iespējams, liela ietekme uz lēmumu slēpt kara tehniku bijusi šomēnes intensīvajiem ukraiņu uzbrukumiem Krievijas dienvidu Krasnodaras novada Tuapses pilsētas naftas objektiem, kas pilsētā izraisījuši īstas apokalipses ainas. Parasti Putins nemēdz īpaši komentēt ukraiņu triecienus, bet pēc triecieniem Tuapsei viņš no lapiņas sāka lasīt par Ukrainas “teroristiskajiem draudiem”. Varbūt viņu uz to pamudināja neliela nianse — apmēram nieka 100 kilometru attālumā atrodas viena no Putina galvenajām rezidencēm “Krasnaja poļana”, no kurienes gan jau var saskatīt diktatora sirdsmieru traucējošos melnos dūmus pie horizonta.
Путин заныл про "терроризм" из-за Туапсе.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) April 28, 2026
Когда Россия била по детям в Мариуполе, Путин не ныл.
И даже сейчас он ноет по бумажке.
Ему самому сказать нечего, ему референты рисуют 72 шрифтом на листках. pic.twitter.com/W7WFvG8EDt