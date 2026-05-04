Maskava līdz 9. maijam grasās ierobežot piekļuvi internetam
Mobilo sakaru operatori Maskavas iedzīvotājiem masveidā izsūtījuši ziņojumus, brīdinot par mobilā interneta ierobežojumiem līdz 9. maijam.
"Laikā no 5. līdz 9. maijam var būt īslaicīgi ierobežojumi mobilā interneta un īsziņu darbībā," brīdina operatori. Jāpiemin, ka raidorganizācijas BBC krievu redakcija jau aizvadītajā nedēļā vēstīja, ka Maskava plāno veikt šādu soli.
Paredzams, ka sakaru ierobežojumi būs spēkā ne tikai Maskavas centrā, bet arī Maskavas apvedceļa robežās, informēja BBC avoti, no kuriem viens ir pietuvināts telekomunikāciju uzņēmumam "Rostelekom", bet otrs saistīts ar citu telekomunikāciju operatoru.
Marta sākumā Maskavas centrā sāka regulāri atslēgt mobilo internetu - nedarbojās navigācija, maksājumu termināļi un pat maksas tualetes. Internets faktiski nebija pieejams trīs nedēļas, un 24. martā tas tika atjaunots bez jebkāda paziņojuma vai paskaidrojuma.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks "saīsinātā formātā" Ukrainas "terorisma draudu" dēļ. Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.