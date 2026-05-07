Eiropa divus gadus gaidīja ASV "Tomahawk" raķetes, kamēr Ukraina tos pavadīja, izstrādājot savējās
Donalds Tramps nesen atcēla tāla darbības rādiusa spārnoto raķešu "Tomahawk" izvietošanu Vācijā. Vienīgais ražotājs Eiropā ar salīdzināmu tāla darbības rādiusa trieciena spēju ir valsts, kuru katru nakti bombardē Krievija.
Bijušais Igaunijas aizsardzības vadītājs, Eiropas Parlamenta deputāts Riho Terrass, 5. maijā nacionālajā radio paziņoja: beidziet vainot Vašingtonu un meklējiet risinājumu Kijivā.
Pentagona 1. maijā paziņotā 5000 ASV karavīru izvešana no Vācijas, draudot ar vēl lielākiem samazinājumiem Itālijā un Spānijā, bija galvenais trieciens. Vēl lielāks trieciens nāca līdz ar to: plānotā ASV "Tomahawk" raķešu izvietošanas atcelšana, ko Džo Baidens un toreizējais kanclers Olafs Šolcs bija paziņojuši par 2027. gadu kā pagaidu tiltu, līdz Eiropa varēs izvietot savas sistēmas. Aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss tagad publiski atzinis, ka atcelšana "atkal sarauj šo spēju plaisu".
Ja raķetes netiks izvietotas, tas būtu "lielas nožēlas vērts un mums kaitētu", intervijā Vācijas sabiedriskajai raidorganizācijai ZDF sacīja Pistoriuss, piebilstot, ka "robs spējās" Eiropai šajā ziņā palielinātos.
Turpretī plānotā aptuveni 5000 ASV karavīru izvešana no Vācijas "īsti nesamazina atturēšanas spējas", norādīja Pistoriuss.
Acīmredzama atbilde
Terrass "Vikerraadio" sacīja, ka šai plaisai ir acīmredzama atbilde, ko tikai retais Briselē pateiks skaļi.
"Uzmanība jāpievērš Ukrainai, kas... lēnām, bet noteikti attīsta tik liela darbības rādiusa spējas, kā mēs redzam ugunsgrēkos dažādos Krievijas enerģijas centros," viņš teica.
Ukrainas iekšzemē ražotās spārnotās raķetes "Flamingo" un "Long Neptune" ir trāpījušas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un munīcijas noliktavām 1000 km aiz frontes līnijas.
Un Kijiva tikko atklājusi oficiālu ieroču eksportu saskaņā ar "Dronu līgumiem" — ar kopīgām ražošanas līnijām Dānijā, Somijā un Slovākijā, eksporta birojiem Berlīnē un Kopenhāgenā, kā arī 10 gadu aizsardzības līgumiem ar trim Persijas līča valstīm.
Tramps atdod kārtis
Terrass sacīja, ka atceltās "Tomahawk" raķetes ir tieši tas, ko Vladimirs Putins ir pieprasījis ASV un Krievijas sarunu laikā. Atceļot izvietošanu, "Tramps atdod vienu no savām kārtīm" — Terrasa ieskatā, tas ir daudz sliktāk nekā paša karaspēka izvešana.
Ja Eiropa vēlas tāla darbības rādiusa atturēšanu pret Krieviju, ražošanas līnijas jau darbojas.
Viņš apgalvoja, ka Eiropas valdībām, kas apsūdz Vašingtonu "visos pasaules grēkos", pirms lekciju sniegšanas Amerikas Savienotajām Valstīm, kas joprojām nodrošina aptuveni pusi no NATO militārā spēka, aizsardzības vajadzībām vajadzētu atvēlēt vismaz 3–5% no IKP.
Bijušajam Igaunijas Aizsardzības spēku komandierim loģika ir vienkārša: ja Eiropa vēlas tāla darbības rādiusa atturēšanu pret Krieviju, ražošanas līnijas Ukrainā jau darbojas, un eksporta durvis ir atvērtas.
ASV valdība pagaidām nav publiski komentējusi šo jautājumu.
Jau vēstīts, ka ASV Aizsardzības ministrija piektdien paziņoja, ka nākamo sešu līdz 12 mēnešu laikā no Vācijas tiks izvesti 5000 amerikāņu karavīru. Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam draudēja, ka ASV samazināšot savu karavīru skaitu Vācijā daudz vairāk.
ASV armijas dati liecina, ka aprīlī Eiropā bija izvietoti aptuveni 86 000 ASV karavīru, no kuriem aptuveni 39 000 bija Vācijā. Šis skaitlis regulāri mainās, daļēji rotāciju un militāro mācību dēļ.
Tikmēr kanclers Frīdrihs Mercs nedēļas nogalē sabiedriskajai raidorganizācijai ARD sacīja, ka viņš vairs negaida ASV raķešu "Tomahawk" izvietošanu Vācijā, ko 2024. gadā solīja toreizējais ASV prezidents Džo Baidens.
"Kā es to šobrīd redzu, objektīvi runājot, diez vai pastāv iespēja, ka ASV varētu izvietot šāda veida ieroču sistēmas," teica Mercs.