"Tas būtu bīstams solis!" Krievija brīdina, ka ASV "Tomahawk" raķetes Ukrainai pārvērstu šo par "Trampa karu"
ASV varēs nodrošināt Ukrainai no 20 līdz 50 spārnotās raķetes "Tomahawk", nesen laikrakstam "Financial Times" atklāja ASV domnīcas Jaunās amerikāņu drošības centra (CNAS) aizsardzības programmas direktore Steisija Petidžona. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs brīdinājis, ka ASV plāni piegādāt Ukrainai raķetes būtu ārkārtīgi bīstams solis, kas varētu būtiski pasliktināt Krievijas un ASV attiecības.
Lavrovs norādīja, ka šāda rīcība varētu radīt jaunu eskalāciju, pārvēršot karu Ukrainā par "Trampa karu" un ievērojami sarežģīt situāciju starp lielvarām. "Mēs neesam lūguši tikšanos, lai pārliecinātu ASV administrāciju, ka tas būtu ārkārtīgi bīstams solis," viņš sacīja.
"Mēs uzskatām, ka viņi ir gudri un pieredzējuši cilvēki, kuri pilnībā apzinās, ka tas pārceltu šo karu uz pilnīgi jaunu līmeni. Visi eksperti piekrīt, ka tikai ražotājvalsts personāls var vadīt šīs raķetes," sacīja Lavrovs.
"Papildus tam, ka Baidena karu pārvērstu par Trampa karu, tas nozīmētu ārkārtīgi bīstamu Krievijas-ASV attiecību saasināšanos. Man nav šaubu, ka viņi to apzinās," izteicās Lavrovs.
"Redzēsim, kā attīstīsies notikumi Vašingtonā – un kā administrācija reaģēs uz gandrīz atklātiem ultimātiem, ko Volodimirs Zelenskis un daži eiropieši publiski izvirza Donaldam Trampam un viņa komandai," viņš sacīja.
"Viņi prasa, lai viņš pamestu savas iekšējās pārliecības, savu intuitīvo pieeju Ukrainai, un atklāti pieņemtu nostāju, ko veicina visiecietīgākie rusofobi Eiropā. Mēs redzēsim. Nekad neiedomājos, ka Eiropa rīkosies ar tik nekontrolētu bezatbildību savās attiecībās ar Ameriku," izteicās Lavrovs.
Hanna Note, Berlīnē bāzēta eksperte Krievijas ārpolitikā, norādīja, ka šie komentāri parāda, ka "Krievijas stratēģija izpatikt Trampam paliek nemainīga".
Kā vēl nesen norādīja Tramps, ASV var nodot Ukrainai tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes "Tomahawk", ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda, ka gadījumā, ja ASV piekritīs nodot raķetes "Tomahawk" Ukrainai, Kijiva tās izmantos tikai pret militāriem mērķiem.