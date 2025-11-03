Tramps pagaidām neplāno piegādāt Ukrainai "Tomahawk"
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pagaidām neizskata iespēju piegādāt Ukrainai tālas darbības rādiusa spārnotās raķetes "Tomahawk".
"Nē. Nav tā, ka es nevarētu mainīt lēmumu, bet pagaidām - nē," Tramps teica, kad žurnālisti ASV prezidenta lidmašīnā jautāja, vai viņš plāno piegādāt Ukrainai "Tomahawk".
Žurnālisti arī vaicāja Trampam, kas varētu būt pēdējais piliens, kas pārliecinātu, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins necenšas izbeigt karu pret Ukrainu. Atbildot uz to, ASV prezidents deva mājienu, ka konflikts vēl nav beidzies un ka pusēm būs jāturpina cīnīties, lai karš "izdegtu".
"Nav nekāda "pēdējā piliena". Dažreiz ir jāļauj konfliktam izdegt. Viņi cīnās, un viņi cīnās savā starpā," teica ASV prezidents.
Viņš arī uzsvēra, ka Putinam šis ir grūts karš, piebilstot, ka Krievija ir zaudējusi daudz karavīru.
"Viņš ir zaudējis daudz karavīru, iespējams, miljonu. Tas ir ļoti daudz. Un arī Ukrainai ir grūti. Abām pusēm. Dažreiz vienkārši jāļauj, lai viss notiek līdz beigām," pauda Tramps.
ASV prezidents kārtējo reizi uzstāja, ka viņš jau ir atrisinājis astoņus karus, un pauda pārliecību, ka situāciju Ukrainā būs vieglāk atrisināt nekā dažas no tām, ko ASV jau ir atrisinājušas.
Jau vēstīts, ka oktobra beigās ASV Aizsardzības ministrija piekrita piegādāt Ukrainai raķetes "Tomahawk", secinot, ka tas neietekmēs ASV militārās rezerves, taču galīgais lēmums jāpieņem ASV prezidentam.
Tramps oktobrī, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā, paziņoja, ka pašlaik neatbalsta raķešu piegādi Ukrainai, jo nevēlas atdot to, kas nepieciešams pašu valsts aizsardzībai.