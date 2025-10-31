Amatpersonas: Pentagons atļauj “Tomahawk” raķešu piegādi Ukrainai, viss atkarīgs no Trampa
Pentagons devis “zaļo gaismu” Baltajam namam piegādāt Ukrainai tālas darbības “Tomahawk” raķetes, jo izvērtējums liecina, ka tas neapdraudēs ASV krājumus. Tagad viss atkarīgs no ASV prezidenta Donalda Trampa politiskā lēmuma, vēsta CNN, atsaucoties uz trim informētām ASV un Eiropas amatpersonām.
Šomēnes tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā, Tramps bija paziņojis, ka “negrib atdot lietas, kas pašiem vajadzīgas valsts aizsardzībai”.
Apvienotā štābu priekšnieku komiteja šomēnes nodeva Baltajam namam savu izvērtējumu tieši pirms Trampa tikšanās ar Zelenski, kurš jau sen lūdz “Tomahawk” raķetes ar apmēram 1600 km darbības rādiusu, lai varētu iznīcināt Krievijas naftas un enerģētikas objektus dziļi ienaidnieka teritorijā. Šis vērtējums bija iedrošinājis ASV Eiropas sabiedrotos, kas uzskatīja, ka Vašingtonai tagad ir mazāk iespēju aizbildināties, atsakot raķešu piegādē. Turklāt pats Tramps dažas dienas pirms tikšanās ar Zelenski bija teicis, ka ASV ir “daudz Tomahawk”, un tādējādi būtu iespējams tās piegādāt Ukrainai.
Tomēr Tramps pārsteidza amatpersonas, pēkšņi mainot savu nostāju un Zelenskim paziņojot, ka ASV pašām vajag šīs raķetes. Šāds pavērsiens notika nākamajā dienā pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kurš Trampu brīdinājis, ka šīs raķetes, kas var sasniegt Maskavu un Putina dzimto Sanktpēterburgu, būtiski nemainītu situāciju frontē, taču sabojātu Krievijas un ASV attiecības.
Baltais nams un Pentagons nav sniedzis komentārus, norāda CNN.
Informētās personas CNN norādījušas, ka Tramps nav pilnībā izslēdzis “Tomahawk” piegādi un administrācija jau sagatavojusi plānu, kā tās ātri nogādāt Ukrainai, ja prezidents dotu šādu rīkojumu. Par Baltā nama saimnieka noskaņojuma maiņu, ņemot vērā Putina nepiekāpību, varēja liecināt viņa lēmums atcelt Budapeštā plānoto tikšanos ar Putinu, kā arī noteikt sankcijas pret Krievijas naftas gigantiem “Rosneft” un “Lukoil”.
Kaut gan Pentagons neraizējas par raķešu krājumiem, pastāv problēma, kā Ukraina varētu apgūt šo raķešu efektīvu lietošanu. Piemēram, viens no jautājumiem ir tas, kā Ukraina varētu izšaut “Tomahawk” raķetes, jo parasti tās izšauj no kuģiem vai zemūdenēm, bet Ukrainas kara flote ir smagi cietusi, tādēļ, visticamāk, tās nāktos palaist no sauszemes. ASV armija jau izstrādājusi palaišanas iekārtas, kuras varētu nodot Ukrainai. Tomēr arī tādā gadījumā, ja šīs iekārtas nepiegādātu, Eiropas amatpersonas uzskata, ka ukraiņi spēs paši rastu risinājumu, gluži kā viņiem jau izdevies pielāgot NATO modernajām lidmašīnām paredzēto britu “Storm Shadow” lietošanu ar padomju laika iznīcinātājiem.