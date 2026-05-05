Pistoruss pauž bažas par gaidāmo ASV lēmumu neizvietot Vācijā raķetes "Tomahawk"
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss paudis bažas par gaidāmo ASV lēmumu neizvietot Vācijā tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes "Tomahawk".
Ja raķetes netiks izvietotas, tas būtu "lielas nožēlas vērts un mums kaitētu", intervijā Vācijas sabiedriskajai raidorganizācijai ZDF sacīja Pistoriuss, piebilstot, ka "robs spējās" Eiropai šajā ziņā palielinātos.
Turpretī plānotā aptuveni 5000 ASV karavīru izvešana no Vācijas "īsti nesamazina atturēšanas spējas", norādīja Pistoriuss.
"Šis fakts pats par sevi nevar būt pārsteigums nevienam Eiropā," viņš sacīja.
Pistoriuss piebilda, ka "Tomahawk" jautājums viņu satrauc vairāk nekā jautājums par karaspēka samazināšanu.
Kanclers Frīdrihs Mercs nedēļas nogalē sabiedriskajai raidorganizācijai ARD sacīja, ka viņš vairs negaida ASV raķešu "Tomahawk" izvietošanu Vācijā, ko 2024. gadā solīja toreizējais ASV prezidents Džo Baidens.
"Kā es to šobrīd redzu, objektīvi runājot, diez vai pastāv iespēja, ka ASV varētu izvietot šāda veida ieroču sistēmas," teica Mercs.
ASV valdība pagaidām nav publiski komentējusi šo jautājumu.
Jau vēstīts, ka ASV Aizsardzības ministrija piektdien paziņoja, ka nākamo sešu līdz 12 mēnešu laikā no Vācijas tiks izvesti 5000 amerikāņu karavīru. Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam draudēja, ka ASV samazināšot savu karavīru skaitu Vācijā daudz vairāk.
ASV armijas dati liecina, ka aprīlī Eiropā bija izvietoti aptuveni 86 000 ASV karavīru, no kuriem aptuveni 39 000 bija Vācijā. Šis skaitlis regulāri mainās, daļēji rotāciju un militāro mācību dēļ.