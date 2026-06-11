Latvijai tuvojas bīstami negaisi: brīdina par krusu, vētru un pat virpuļviesuļiem
Ceturtdien pēc plkst. 15 pirmie negaisa mākoņi no Lietuvas tuvojas Augšdaugavas un Jēkabpils novadam, liecina meteoroloģiskā informācija.
Pērkona negaiss virzās no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Tuvākajās stundās tas gaidāms Sēlijā, Vidzemē un Latgalē. Negaisa risks saglabājas arī Latvijas centrālajā daļā.
Negaisa laikā Lietuvas austrumos reģistrēta intensīva zibeņošana, īpaši spēcīgas lietusgāzes un postošas vēja brāzmas. Ar lielu varbūtību vietām krīt krusa, lokāli iespējama lielgraudu krusa un virpuļviesuļi.
Laika ziņu atjauninājums no plkst.15.00 https://t.co/7kxf5VkB0i pic.twitter.com/xBJ7PhSV5U— Jānis Tereško (@JanisTeresko) June 11, 2026
Kurzemē, stipri līstot, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz +10..+13 grādiem, savukārt Latgalē saule gaisu sasildījusi līdz +22..+26 grādiem.
Jau ziņots, ka līdz naktij valsts centrālajā un austrumu daļā spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums par spēcīgu negaisu. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama lielgraudu krusa.
Eiropas Eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļviesuļi jeb tornādo.
Vakarā Latviju no dienvidiem šķērsos ciklona centrs, tādēļ vējš būs mainīga virziena un brāzmains, Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Naktī uz piektdienu vējš pierims un nokrišņi mitēsies - vairs tikai vietām nedaudz līs.