Tramps pārdomājis uzbrukt: gaidāma vienošanās ar Irānu!
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka atceļ triecienus Irānai, un norādīja uz iespējamas vienošanās parakstīšanu ar Teherānu pēc augstākā līmeņa sarunām.
"Pamatojoties uz to, ka sarunas ar Irānas Islāma Republiku ir nonākušas līdz Irānas vadības visaugstākajam līmenim un ir apstiprinātas, es esmu atcēlis šovakar plānotos triecienus un uzlidojumus Irānai," Tramps paziņoja savā tīklā "Truth Social".
"Diskusijas un galīgos punktus gan konceptuāli, gan detalizēti ir apstiprinājušas visas iesaistītās puses, tostarp Apvienotie Arābu Emirāti, ASV, Bahreina, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Katara, Kuveita, Saūda Arābija, Turcija, Pakistāna un citas valstis," pavēstīja Tramps.
Viņš raksta, ka ASV jūras kara flotes īstenotā blokāde Hormuza šaurumā paliks spēkā, līdz tiks pabeigta vienošanās, par ko, pēc viņa teiktā, "tiks paziņots drīzumā".
Dažas stundas iepriekš Tramps ceturtdien paziņoja, ka ASV bruņotie spēki veiks jaunus uzbrukumus Irānai un draudēja ieņemt Hārkas salu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem.