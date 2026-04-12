"Rukšķošu cūku bars, gnīdas, atlantiskie impotenti" Krievijas mācību grāmatā? Odiozais Medvedevs kļuvis par galveno redaktoru
Krievijas eksprezidents, tagadējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs kļuvis par jaunas mācību grāmatas galveno redaktoru. Ar psihiski nevesela cilvēka tirādēm slavenais Medvedevs noteicis saturu jaunajā sabiedrības zinību mācību grāmatai, kas paredzēta 9.–11. klašu skolēniem.
“Viņš atsaucās mūsu aicinājumam. Lappusēm pievienotie komentāri, priekšlikumi, rediģēšana un daudz kas cits – tas viss ir atspoguļots ne tikai mācību grāmatas galīgajā versijā, bet arī sabiedrības zinības jaunajos federālajos standartos un mācību programmās,” pavēstīja Krievijas izglītības ministra vietniece Olga Koludarova.
Paša Medvedeva sekretariātā apgalvo, ka viņš šo darbu veicis bez atlīdzības. Pats Medvedevs paziņojis, ka jaunā mācību grāmata paplašinās Krievijas skolēnu redzesloku un iemācīs viņiem “argumentēti aizstāvēt savu viedokli”. “Mēs turpinām daudzu tautu tradīcijas, kas gadsimtiem ilgi dzīvojušas mūsu zemē mierā un brālībā, aizstāvējušas to no ienaidniekiem, vairojušas tās spēku un slavu. Lai kopīgi veidotu laimīgu Krievijas nākotni un nodotu cienīgu mantojumu nākamajām paaudzēm, mums pastāvīgi jātiecas uz taisnīgumu un patiesību, jāatzīst un jārespektē likuma vara,” šādi jauno mācību grāmatu reklamē Medvedevs.
Jāpiebilst, ka slavenā vēstures pārrakstītāja, bijušā kultūras ministra Vladimira Medinska vadībā tapušās jaunās vēstures mācību grāmatas 10.–11. klasēm visās Krievijas skolās tiek izmantotas kopš 2023. gada. Atbilstoši mūsdienu reiha gaisotnei tur atspoguļota un attaisnota arī Krievijas asiņainā invāzija Ukrainā.
Nav zināms, vai līdzšinējo mācību grāmatu sauso materiālu atsvaidzinās Medvedeva piparotie izteicieni, kas sevišķi raksturīgi viņa “Telegram” kanālam. Tiesa, pērn viņš jau iepazīstināja skolēnus ar savu daiļradi, kad Maskavas Uzvaras muzejā izglītojošā maratona “Zināšanas. Pirmie” ietvaros uzstājās ar skolniekiem un studentiem paredzētu lekciju “Mūsu bīstamā pasaule: kurš ir vainīgs un ko darīt?” dalībniekiem.
Medvedeva uzstāšanos uz lielā ekrāna pavadīja prezentācija, kas sastāvēja no atlasītiem citātiem, kas atrodami viņa publikācijās “Telegram” kanālā, kā arī citiem ķengājošiem mēmiem. Kā zināms, Medvedevs aktīvi mēdz rakstīt sociālajos tīklos, taču tieši savā “Telegram” kontā viņš izpaužas pilnīgi bez jebkādām bremzēm, rupji lamājot sev netīkamos politiķus un valstu līderus, kā arī aicinot viņus nogalināt.
Mutes atpletušie skolnieki ekrānā lasīja tādas eksprezidenta “pērles” kā “atlantiskie impotenti” (ar to Medvedevs apzīmēja NATO vadītājus), “salašņas” (tā viņš raksturoja poļus, bulgārus un baltiešus), “sapuvušais pasaules kārtības modelis”, “mirstošā pasaule”, “liels rejošu suņu bars no Rietumu suņubūdas”, “traku nacistu narkomānu saujiņa”, “rukšķošu cūku bars”, “ņirdzoši sulaiņi”, “asinskārie adepti”, “tumsas pavēlnieku izvarotie” (tie ņemti no Medvedeva ieraksta, kas veltīts Tautas vienotības dienai, ar virsrakstu “Kāpēc mūsu lieta ir taisnīga”), “zooloģiski izdzimteņi” (par tiem, kam NATO piegādā ieročus), “insektārijā savairojušies tarakāni” un “pieradinātie kukaiņi” (no ieraksta par Ukrainas prasību atdot Krimu), “nesmuki novecojošā Eiropa” (par nesaskaņām starp Eiropu un ASV ekonomikas jautājumos).
Kad Medvedevs izteicās, ka “speciālā militārā operācija jānoslēdz ar uzvaru”, uz ekrāna parādījās plakāts ar uzrakstu “Ute – nāve” un aicinājumu iznīcināt utis.