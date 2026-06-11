Lielgraudu krusa Zemgales pusē 07.08.2023.
FOTO: lūk, kādu postu Dobeles novadā un citviet atnesa negaiss un lielgraudu krusa 2023. gadā
Šovakar no Lietuvas uz Latviju virzās lieli negaisa mākoņi, liecina meteoroloģiskā informācija. Kā pēdējos gados ierasts, līdzi brīdinājumiem par negaisu nāk arī brīdinājums par lielgraudu krusas iespējamību, kas var apdraudēt gan īpašumu, gan cilvēku, ja laikus netiek rasts patvērums.
Tikmēr atmiņā vēl saglabājušies 2023. gada augusta notikumi Dobeles novadā, kur lielgraudu krusa, saskaņā ar vietējo ļaužu teikto, "šāvusi kā no lielgabala". Togad nodarīti ievērojami postījumi daudziem novada namiem, kā arī ļoti bojāts Jaunpils pils jumts, kas jau līdz šai dienai gan saremontēts.
Arī 2025. gadā vasara atnesusi vairākus ievērojamus negaisus, kas nav beigušies bez materiāliem postījumiem.
Tikmēr šodien pērkona negaiss virzās no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Tuvākajās stundās tas gaidāms Sēlijā, Vidzemē un Latgalē. Negaisa risks saglabājas arī Latvijas centrālajā daļā.
Negaisa laikā Lietuvas austrumos reģistrēta intensīva zibeņošana, īpaši spēcīgas lietusgāzes un postošas vēja brāzmas. Ar lielu varbūtību vietām krīt krusa, lokāli iespējama lielgraudu krusa un virpuļviesuļi. Kurzemē, stipri līstot, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz +10..+13 grādiem, savukārt Latgalē saule gaisu sasildījusi līdz +22..+26 grādiem.
Jau ziņots, ka līdz naktij valsts centrālajā un austrumu daļā spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums par spēcīgu negaisu. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama lielgraudu krusa. Eiropas Eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļviesuļi jeb tornādo.
Vakarā Latviju no dienvidiem šķērsos ciklona centrs, tādēļ vējš būs mainīga virziena un brāzmains, Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Naktī uz piektdienu vējš pierims un nokrišņi mitēsies - vairs tikai vietām nedaudz līs.