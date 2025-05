Putins pastāsta, kādēļ iebruka Ukrainā: šoreiz jauna versija par senu aizvainojumu

“Šī civilizētā pasaule nolēma, ka Krievija ir novājināta. Vēsturiskā Krievija ar nosaukumu Padomju Savienība sabruka, un vajag to piebeigt atlikušajās daļās. Lielākā no tām ir Krievija, arī to vajag sašķelt 4–5 daļās. Es biju atbildīgs par valsts nākotni. Es sāku strādāt, lai tas nekad nenotiktu. No tā izrietēja arī mans aicinājums mūsu Rietumu partneriem cienīt Krievijas intereses un 2007. gada runa,” paziņoja diktators, norādot uz savu 2007. gada runu Minhenē, kur viņš pārsteidza rietumvalstis ar paziņojumu “caur puķēm”, ka Krievijai pēc būtības ir uzspļaut esošajai starptautiskajai kārtībai un tā turpmāk rīkosies tikai tā, kā pati uzskatīs par vajadzīgu.