Ukraiņi ar jūras droniem atkal uzbrukuši Tuapses ostai Krievijā: pilsētā dzirdēti sprādzieni
Naktī uz 10. novembri Ukrainas jūras droni uzbruka Tuapses ostai Krievijā. Visticamāk, tika bojāta viena no piestātnēm.
"Astra" norāda, ka vietējie iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem pilsētā nakts laikā, un dronu trauksmes stāvoklis turpinājies gandrīz astoņas stundas.
Krasnodaras apgabala Tuapses pašvaldības rajona vadītājs Sergejs Boiko paziņoja par bezpilota kuģu un dronu uzbrukuma draudu atcelšanu tikai pulksten 7:00 pēc Kijivas laika.
Viņš rediģēja savu sākotnējo ziņojumu, noņemot informāciju par droniem, taču tā palika Krasnodaras apgabala Operatīvā štāba ziņojumā. Krievijas Aizsardzības ministrija ziņoja par septiņiem droniem, kas notriekti Melnās jūras akvatorijā.
"Melnajā jūrā netālu no Tuapses neitralizētas četras bezpilota laivas. Viena no bezpilota laivām detonēja netālu no krasta līnijas. Triecienvilnis sabojāja divstāvu ēkas otrā stāva logus, garāžu un angāru. Cietušo nav. Notikuma vietā strādā neatliekamās palīdzības dienesti," ziņoja Krasnodaras apgabala operatīvais štābs.
Nacionālās drošības un aizsardzības padomes operatīvā štāba vadītājs Andrijs Kovaļenko apstiprināja triecienus Krievijas Tuapses ostā.
"Tuapses ostā nakts laikā izcēlās ugunsgrēks," paziņoja Nacionālās drošības un aizsardzības padomes operatīvā štāba vadītājs.
Krāteris pludmalē Tuapsē, kas, visticamāk, izveidojās pēc tam, kad nakts uzbrukuma laikā ostai garām trāpīja spārnotā raķete "Flamingo".
Uzbrukumi naftas terminālim Tuapsē
Ukrainas Drošības dienests (SBU) kopā ar citiem drošības un aizsardzības spēkiem jau iepriekš veica triecienu naftas terminālim Krievijas Tuapses ostā Krievijas Krasnodaras apgabalā.
Vēlāk tika atklāts, ka trieciena laikā naftas terminālim Tuapsē notika vismaz trīs kuģu kraušana. Tiem bija "daļēji ēnu statuss", tāpēc to identitāte tika noskaidrota.
Pēc Ukrainas Jūras spēku pārstāvja Dmitro Pletenčuka teiktā, uzbrukumam Tuapses naftas terminālim būs ilgtermiņa sekas agresorvalstij. Stratēģisko objektu bojājumi ietekmēs ne tikai jēlnaftas eksportu, bet arī uzņēmumu uzticību Krievijas ostām.
Dronu trieciens izraisīja ugunsgrēku Tuapses ostā un tika nodarīti bojājumi vismaz vienam tankkuģim, paziņoja vietējās varasiestādes un Ukrainas armija.
Saskaņā ar "Reuters" avotu informāciju "Rosņeftj" kontrolētā naftas pārstrādes rūpnīca, kas darbojas galvenokārt eksportam, pirmdien pārtrauca naftas pārstrādi ostas infrastruktūras bojājumu dēļ.
Naftas pārstrādes rūpnīca dienā pārstrādā līdz 240 000 barelu naftas, ražojot dažādus naftas produktus. Tās produktus galvenokārt eksportē uz Turciju, Ķīnu, Malaiziju un Singapūru.
Trieciena brīdī Tuapses ostā bija pietauvojušies trīs tankkuģi, kuros bija paredzēts iekraut naftu, dīzeļdegvielu un mazutu, liecina uzņēmuma LSEG dati.