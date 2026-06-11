Aligators palīdz noķert iereibušu autovadītāju, kurš Luiziānas purvā mēģināja aizbēgt no policijas. VIDEO
Kāds ASV Luiziānas štata iedzīvotājs vīrietis pagājušo svētdien nolēma sēsties pie stūres iereibis. Slikta doma, taču kad, policistu pieķerts. viņš mēģināja no likumsargiem aizbēgt purvā, tā izrādījās vēl sliktāka ideja.
40 gadus vecais Viktors Rivass 7. jūnijā nokļuva Luiziānas štata policijas uzmanības lokā pēc saņemtajām ziņām, ka viņa automašīna ar bīstamiem manevriem brauc pa automaģistrāli, turklāt pēc ietriekšanās betona barjerā bija pārsprāgusi viena riepa, pavēstīja policija. Policisti apturēja Rivasa vadīto transportlīdzekli, un sarunas laikā likumsargi novēroja pazīmes, kas liecināja par iespējamu reibumu, teikts paziņojumā.
Pēkšņi Rivass metās bēgt un ieskrēja tuvējā purvā. Tur viņš ātri piesaistīja aligatora uzmanību, un vīrietim izdevās izglābties, par spīti abu roku savainošanai. “Neraugoties uz gūtajām traumām, Rivass turpināja bēgt, līdz tika atrasts un aizturēts, izmantojot dronu tehnoloģijas,” pavēstīja policija. Protams, reptiļa plānos bija piepildīt vēderu, nevis palīdzēt policistiem, taču savainotajam bēglim bija grūtāk palikt uz brīvām kājām.
Arestētais Rivass tika nogādāts slimnīcā, viņa ievainojumi nav dzīvībai bīstami. Tiek ziņots, ka arī aligators incidentā necieta. Rivasam izvirzītas apsūdzības par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā un pretošanos policijas darbiniekam.
ASV dienvidaustrumos dzīvojošo aligatoru (Alligator mississippiensis) tēviņu garums var sasniegt gandrīz 5 metrus, bet svars tuvojas pustonnai. Luiziānas štatā dzīvo šo reptiļu lielākā populācija.