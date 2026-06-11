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Nīderlandē automašīna ietriecas skolas velosipēdistu grupā, ir upuri
Nīderlandē automašīna ceturtdien ietriekusies skolas velobrauciena dalībnieku grupā, nogalinot trīs cilvēkus.
Traģēdija notika netālu no Fogelvārdes ciema pie Beļģijas robežas. Bojāgājušo skaitā ir divi bērni, vēsta “Euronews”. Vēl četri bērni guvuši smagus ievainojumus un nogādāti slimnīcā, informēja Zēlandes provinces varasiestādes.
Amatpersonas paziņoja, ka grupā 14 bērni brauca ar velosipēdiem un ar viņiem kopā brauca divi pavadoņi.