Profesores Janīnas Kursītes grāmatas "Medus un etiķis. Latviešu humoristiski satīriskā dzeja" atvēršanas svētki
Kursītes darbs ir pētījums par latviešu humoru un tā izpausmēm dzejā. Pētījumā "Medus un etiķis. Latviešu humoristiski satīriskā dzeja" aplūkots ...
Smieklos un ar burvju trikiem atklāj profesores Janīnas Kursītes jauno grāmatu par latviešu humoru “Medus un Etiķis”. FOTO
Grandioza Janīnas Kursītes jaunās grāmatas par latviešu humoru – “Medus un Etiķis” atklāšana. Klauns no Argentīnas dejo tango ar ministri, burvju mākslinieks apbur Latvijas Universitātes rektoru.
Sākumā par grāmatu - it kā jau par latviešiem nav pieņemts uzskatīt, ka mēs būtu tauta, kura īpaši būtu pazīstama pasaulē ar savu humora izjūtu. Taču spriežot pēc Janīnas Kursītes jaunās grāmatas – “Medus un Etiķis. Latviešu humoristiski satīriskā dzeja.” tā gluži nevarētu teikt, ka humora izjūtas mums nav, grāmata ir vairāk kā septiņsimt lappuses bieza.
Grāmatā Janīna Kursīte gan apcer latviešu humoru kopumā, gan raksta par humoru un satīru dzejā, tautasdziesmās un pasakās. Grāmatu izdevis LU Akadēmiskais apgāds un tā būs nopērkama Latvijas grāmatnīcās.
Pati grāmatas atklāšana notika Latvijas universitātes mazajā aulā un cilvēku bija sanācis tik daudz, ka nācās meklēt papildus krēslus un tāpat vēl bija tādi, kuriem nācās stāvēt kājās. Bija ieradušies arī daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki, kā piemēram filmas “Dvēseļu Putenis” režisors Dzintars Dreibergs, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, bijusī ministre un Vilhelma Purvīša muzeja vadītāja Žanete Jaunzeme Grende, LU Rektors Gundars Bērziņš, ekonomikas ministre Ilze Indriksone, Apgāda “Zvaigzne ABC” vadītāja Vija Kilbloka, kā arī daudzi citi.
Pasākumā uzstājās dziedātāja Anta Eņģele, kuras dziedātajām dziesmām beigās pievienojās visa zāle. Viesus izklaidēja arī vienīgais klauns Latvijā, argentīnietis ar latviešu saknēm – Kronopio, kurš pamanījās sasmīdināt publiku saķemmējot Universitātes rektora Bērziņa matus, gan uzdejojot tango ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni un pat pamēģināja iesēsties Ilzes Indriksones partijas biedra Ritvara Jansona vietā, ko Jansonam gan izdevās saglabāt.
Savukārt burvju meistars un iluzionists Voldemārs Veiss vairākkārt lika zālei noelsties neticībā – izaicinājis priekšā meiteni no zāles, viņš tai ar aizsietām acīm lika kustināt rokas un kājas, tām nepieskaroties, uzminēja vārdus no jaunās grāmatas nejauši nosauktām lappusēm, kā arī rādīja visādus citādus brīnumus.
Pēc runām, dziesmām, dzejnieka Kārļa Vērdiņa dzejas priekšlasījuma (ar nelielu Kronopio piepalīdzēšanu) un burvju trikiem bija arī pasākuma saviesīgā daļa, kurai alu bija laipni uzdāvinājusi alus darītava “Labietis”. Pasākuma noslēgumā neiztika arī bez Janīnas Kursītes grāmatu atklāšanas parastās tradīcijas – lielais daudzums sadāvināto puķu tika noliktas pie Brīvības pieminekļa dziedot “Daugav abās malās”.
Dīvainā kārtā vīns gan bija palicis pāri un vienīgais mierinājums bija, ka pasākumam beidzoties uz mēģinājumu ieradās Universitātes koris “Juventus”, kurš, cerams, mēģinājumam beidzoties, tomēr vīnu spēs realizēt.
Janīna Kursīte – Pakule ir literatūrpētniece, daudzu akadēmisku un populāru grāmatu un pētījumu autore, Latvijas Universitātes Profesore. Bijusi arī vairāku Latvijas Saeimas sasaukumu deputāte. Starp zināmajām Janīnas Kursītes grāmatām ir “Dainu Kodekss”, “Latviešu Dievības un gari”, “Virtuves Vārdene” un “Kamolkoks”.