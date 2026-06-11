VIDEO: smaga avārija Pārdaugavā — šoferis pie stūres bijis vairāk nekā trīs promiļu reibumā
Foto: Ekrānuzņēmums
Dzēris šoferis Pārdaugavā izraisa sadursmi ar tramvaju.
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VIDEO: smaga avārija Pārdaugavā - šoferis pie stūres bijis vairāk nekā trīs promiļu reibumā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Rīgā, Pārdaugavā trešdienas vakarā šoferis vairāk nekā trīs promiļu reibumā izraisījis sadursmi ar tramvaju, informēja Valsts policijā.

VIDEO: smaga avārija Pārdaugavā — šoferis pie stūr...

Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs un pasažieris. Abas personas ar gūtajām traumām tika nogādātas medicīnas iestādē.

Tāpat "Citroen" vadītājam konstatēts vairāk nekā trīs promiļu stiprs alkohola reibums.

Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.

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