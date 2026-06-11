Dzēris šoferis Pārdaugavā izraisa sadursmi ar tramvaju.
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Šodien 16:06
VIDEO: smaga avārija Pārdaugavā - šoferis pie stūres bijis vairāk nekā trīs promiļu reibumā
Rīgā, Pārdaugavā trešdienas vakarā šoferis vairāk nekā trīs promiļu reibumā izraisījis sadursmi ar tramvaju, informēja Valsts policijā.
Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs un pasažieris. Abas personas ar gūtajām traumām tika nogādātas medicīnas iestādē.
Tāpat "Citroen" vadītājam konstatēts vairāk nekā trīs promiļu stiprs alkohola reibums.
Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.