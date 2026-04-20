Lietuvā pieaug prokrieviskie spēki, kas grauj valsts aizsardzības spējas, norāda eksperts
Pēdējā laikā Lietuvā popularitāti ir ieguvuši prokrieviskie spēki, kas ar savu rīcību cenšas grauj valsts aizsardzības spējas.
Kā viens politiskais spēks ietekmē Lietuvas aizsardzību?
"Lietuvā līdz pat trešdaļai aktīvo vēlētāju ir dažādas pakāpes "vate". Es runāju par šiem cilvēkiem, kuri ne tikai raksta un runā, kuriem ir amats, bet kuri piedalās arī vēlēšanās un balso par partijām un politiķiem," atzīmēja Lietuvas politiskais komentētājs Vitauts Bruveris.
Pēc viņa teiktā, šī sabiedrības daļa 2022. gadā bija nedaudz nomierinājusies, bet tagad atkal kļūst aktīvāka. Turklāt partija "Nemuno Aušra", kas pārstāv viņu intereses, ir pievienojusies valdošajai koalīcijai Lietuvā.
"Šī ir bezprecedenta situācija Lietuvas vēsturē. Viņi ir leģitimizējuši atklāti prokrieviskus, pret Rietumiem un Ukrainu vērstus naratīvus. Un pats galvenais, ka viņi tagad pastiprina savu uzbrukumu Lietuvas tradicionālajai drošības un starptautiskajai politikai," piebilda Bruveris.
Piemēram, Lietuvā jau vairāk nekā gadu notiek karstas debates par jauna liela militārā poligona būvniecību netālu no Kapčamieste miesta Suvalku koridorā.
Tikmēr "Nemuno Aušra" aktīvi iebilst pret projektu, apgalvojot, ka poligona būvniecība novestu pie masveida lauksaimniecības zemes un mežu konfiskācijas vietējiem iedzīvotājiem un pasliktinātu vides situāciju.
Kā Krievija apdraud Baltijas valstis
Baltijas aizsardzības iniciatīva iepriekš publicēja scenāriju, kurā Krievijai varētu būt nepieciešamas tikai 90 dienas, lai piespiestu Baltijas valstis kapitulēt. Turklāt okupantiem pat nebūtu jāizmanto savi militārie spēki – viņi savu mērķi sasniegtu ar raķetēm un droniem.
Kremlis, kā ziņots, deva mājienus par "tiesībām uz pašaizsardzību" pēc Somijas un Baltijas valstu apsūdzībām par Ukrainas bezpilota lidaparātu atļauju uzbrukt Krievijai. Šoigu brīdināja, ka Maskava varētu izmantot ANO Hartas 51. pantu.
Tikmēr Zviedrija neizslēdz iespēju, ka Krievija drīzumā varētu ieņemt kādu no Baltijas jūras salām, tādējādi pārbaudot NATO reakciju uz provokāciju. Izvēle ir plaša – reģionā ir vairāk nekā 400 000 salu.