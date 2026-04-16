Kremlis apsver vismaz trīs Ukrainas kara scenārijus, viens no tiem vērsts pret NATO
Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovaļenko paziņojis, ka Kremlis apsver vismaz trīs Ukrainas kara scenārijus, jo tam nav vienota rīcības plāna.

Maskavai nav vienota rīcības plāna – tā vienlaikus pēta vairākus iespējamos scenārijus, sākot no karadarbības turpināšanas līdz konflikta iesaldēšanai un hibrīdagresijai pret NATO.

Karš līdz 2028. gadam

Pirmais scenārijs ir pilna mēroga kara turpināšanās vismaz līdz 2028. gadam. Krievija pašlaik liek likmes uz pavasara-vasaras ofensīvu šogad.

Tomēr šāds scenārijs nav iespējams bez jauna mobilizācijas viļņa Krievijā, saka Dezinformācijas apkarošanas  centra vadītājs.

"Strupceļš ģenerāļu dēļ"

Otrais variants ir pakāpeniska "virzīšanās" uz pamieru un konflikta iesaldēšanu.

Pamats tam jau tiek likts: Kremļa propagandisti veido naratīvu, ka Putins bija slikti informēts par situāciju frontē un ka karš "ir nonācis strupceļā ģenerāļu rīcības dēļ, jo viņi melojuši".

Hibrīdagresija pret NATO

"Trešais scenārijs ir Ukrainas kara turpinājums, paralēli pārejot uz hibrīdkaru ar NATO, tuvojoties 2028. gadam. Tas varētu ietvert agresīvas darbības pret Baltijas valstīm," paziņoja Kovaļenko.

Konkrēti instrumenti, ko Maskava apsver:

