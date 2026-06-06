VIDEO. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis personīgi iemēģina jauno kaujas mašīnu "Mednieks"
Jaunais aizsardzības ministrs Raivis Melnis ir nolēmis ne tikai sēdēt siltā kabinetā, bet arī rīkoties. Sociālajos tīklos publicēts video, kurā ministrs personīgi izmēģina Latvijas bruņoto spēku jaunāko lepnumu – kājnieku kaujas mašīnu "Mednieks".
Jaunā kaujas mašīna tapusi uz Spānijas uzņēmuma "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" izstrādātās ASCOD platformas bāzes. Pēc aizsardzības ministra teiktā, projekts ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas aizsardzībā un ekonomikā.
"Ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem esam panākuši, ka kaujas mašīnas ražošanā un uzturēšanā tiek iesaistīti Latvijas uzņēmumi, bet galīgā šo kājnieku kaujas mašīnu komplektēšana notiek Valmierā," uzsver ministrs. Viņš piebilst, ka stipra aizsardzība un spēcīga vietējā industrija iet roku rokā.
Kājnieku kaujas mašīna “Hunter” jeb “Mednieks” ir Latvijas vajadzībām lokalizētā kāpurķēžu platformas ASCOD versija. Tā ir būtiski uzlabota, lai atbilstu mūsdienu mehanizēto kājnieku operāciju prasībām, nodrošinot spēcīgu uguns jaudu, modulāru aizsardzību un savietojamību ar Nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto tehniku. Nosaukumu “Hunter” jeb “Mednieks” izvēlējās Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri kā šīs tehnikas galvenie lietotāji.
Šāds nosaukums ir izvēlēts, jo vārds “hunter” jeb “mednieks” balstīts latviešu mitoloģijā, simbolizējot saikni ar dabu, drosmi, prasmi un spēju izdzīvot jebkuros apstākļos. Mednieks bieži tiek attēlots ar ieročiem un citiem medību rīkiem, kas simbolizē viņa spējas un iemaņas. Šī simbolika atbilst tehnikas uzdevumiem un karavīru raksturam.