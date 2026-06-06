Lieliskas ziņas atpūtniekiem: Jūrmalas pludmalēs plānots izvietot mantu glabāšanas skapīšus
Jūrmalas pludmalēs plānots izvietot atpūtnieku mantu glabāšanas skapīšus.
Pilsētas pašvaldība izsludinājusi vairākas elektroniskās izsoles teritoriju iznomāšanai. Attiecīgajos zemesgabalos izsoles uzvarētājiem būs jāizvieto mantu uzglabāšanas skapīši.
Paredzēts, ka teritoriju iznomāšanas termiņš būs līdz 2031. gada beigām.
Pašvaldībā skaidroja, ka pludmales tuvumā plānots izvietot skapīšus personīgo mantu drošai glabāšanai, lai uzlabotu pludmales apmeklētāju komfortu. Tāpēc dome nolēma organizēt nomas tiesību izsoles par piecām vietām pludmalē - Bulduros, Dzintaros, Majoros un Kauguros -, kā arī divām vietām pludmales tuvumā esošajās autostāvvietās Dzimtenes ielā un 36. līnijā, kur paredzēts izvietot mantu glabāšanas skapīšus.
Pašvaldība izsola daļu pludmales teritorijas no Brīzes ielas Zvīņu ielas virzienā, no Kapteiņa Zolta ielas Vēžu ielas virzienā, no Pilsoņu ielas Dubultu virzienā, daļu teritorijas starp Madonas ielu un Mālpils ielu, kā arī starp 7. līniju un 6. līniju. Skapīšus plānots izvietot arī zemesgabalu Dzimtenes ielā un 36. līnijā daļās.
Pieteikumus izsolēm iespējams iesniegt līdz 25. jūnijam, bet izsoles noslēgsies 6. jūlijā.