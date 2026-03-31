Uz vairāku dronu ielidošanu Igaunijā reaģējuši arī NATO iznīcinātāji
Igaunijas gaisa telpā aizvadītajā naktī ielidoja vairāki droni, un uz apdraudējumu reaģēja arī NATO patrulēšanas misijas Baltijas valstu gaisa telpā iznīcinātāji.
Brīdinājums par gaisa apdraudējumu tika atcelts ap plkst. 6.
"Gaisa trauksme tagad ir atcelta un tūlītējs risks, ka kaut kur Igaunijā varētu nokrist drons, ir zems," Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR teica Igaunijas Aizsardzības spēku pārstāvis pulkvedis Uku Arolds.
Gaisa telpas apdraudējums radās tāpēc, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir izplatījies visā Krievijas teritorijā, un jau devīto dienu pēc kārtas Igaunijas kaimiņos esošajā Ļeņingradas apgabalā turpinās militārā aktivitāte ar intensitāti, kāda nav pieredzēta kopš 1944. gada, paskaidroja pulkvedis.
"Ukraina vēršas pret Krievijas militāro infrastruktūru un infrastruktūru, kas nodrošina kara vešanu, savukārt Krievija cenšas atvairīt šos uzbrukumus, tostarp ar dažādiem paņēmieniem novirzot Ukrainas bezpilota lidaparātus. Ir ļoti iespējams, ka bezpilota lidaparāti, kas šonakt tika novēroti, bija Ukrainas bezpilota lidaparāti, kuri novirzījās no kursa," klāstīja Arolds.
"Šodien Igaunijā ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, kurus fiksēja gan radaru sistēmas, gan iznīcinātāji," apstiprināja Aizsardzības spēku pārstāvis, piebilstot, ka virs Igaunijas teritorijas netika notriekts neviens drons.
Igaunijas Aizsardzības spēki neilgi pēc pusnakts sāka izplatīt brīdinājumus par potenciāliem "jauniem gaisa draudiem" valsts ziemeļaustrumos un dienvidos un aicināja iedzīvotājus meklēt patvērumu drona ieraudzīšanas gadījumā. Nakts gaitā brīdinājuma teritorija tika paplašināta, un kopumā brīdinājums bija spēkā lielākajā daļā valsts teritorijas.
Arī Latvijā pirmdienas vakarā armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.
Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.
Arolds teica, ka dronu un pretgaisa aizsardzības raķešu ielidošana konstatēta arī citās Eiropas valstīs, kas robežojas ar Krieviju un Ukrainu.
Šī bija otrā reize nedēļas laikā, kad tika izplatīti brīdinājumi par iespējamu dronu ielidošanu Igaunijā.
25. martā Igaunijas gaisa telpā ielidoja Ukrainas droni, un viens no tiem trāpīja skurstenim Auveres elektrostacijā nepilnus divus kilometrus no Krievijas robežas.
Ukraina pēdējās nedēļās ir īstenojusi dronu uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai un Baltijas jūras ostām - Ustjlugai apmēram 30 kilometrus no Igaunijas robežas un Primorskai Somu līča otrā pusē.