Ungārija ierobežo darba atļaujas viesstrādniekiem no valstīm ārpus ES
Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars sestdien publicētajā valdības dekrētā ierobežoja migrantu strādnieku pieplūdumu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, tādējādi izpildot priekšvēlēšanu laikā doto solījumu.
Jaunas uzturēšanās atļaujas saskaņā ar migrantu strādnieku programmu, ko ieviesa iepriekšējā valdība bijušā premjerministra Viktora Orbāna vadībā, vairs netiks izsniegtas. Dekrēts publicēts Ungārijas oficiālajā vēstnesī.
Maģars stājās amatā 9. maijā, pēc tam, kad viņa centriski labējā partija "Tisza" guva pārliecinošu uzvaru aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās. Aplēses liecina, ka Ungārijā strādā aptuveni 90 000 darbinieku no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un tie veido apmēram 2% no darbaspēka.
Lielākā daļa strādā akumulatoru un automobiļu rūpniecībā, celtniecībā, kā sezonas darbinieki lauksaimniecībā un piegādes pakalpojumu jomā. Vairums no viņiem ir no Filipīnām, Ukrainas, Ķīnas, Vjetnamas un Indijas.
Migrantu darbinieku pieplūduma ierobežošana bija viens no Maģara solījumiem, ko viņš izteica priekšvēlēšanu kampaņas laikā, cenšoties pārspēt ilggadējo līderi Orbānu. Maģars šo solījumu pamatoja ar argumentu, ka vairāk ungāriem būtu jāiegūst darbs un ka uzņēmumiem būtu jāliedz samazināt algas, nodarbinot ārzemniekus, lai gan saskaņā ar nozares un darba devēju asociāciju datiem daudzās Ungārijas nozarēs valda darbaspēka trūkums.
Jaunais regulējums nosaka, ka esošās uzturēšanās atļaujas paliek spēkā līdz to termiņa beigām. Tajā nav precizēts, vai termiņa beigās esošās atļaujas var pagarināt.
Tas nenozīmē, ka tiek pilnībā pārtraukta uzturēšanās atļauju izsniegšana trešo valstu pilsoņiem. Aizliegums attiecas uz Orbāna valdības vienkāršoto viesstrādnieku programmu, kas ļāva salīdzinoši vienkārši pieņemt darbā darbiniekus no valstīm ārpus ES, izmantojot Orbāna kontrolētas aģentūras. Maģars kampaņas laikā asi kritizēja šo praksi.