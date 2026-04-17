Krievijas trieciendrons pārkāpis NATO robežu, pēc tam pretgaisa aizsardzības sistēmas to pazaudēja
NATO dalībvalsts radaru stacijas izsekoja Krievijas drona ceļu virs tās debesīm, taču pretgaisa aizsardzība uz to nešāva.
17. aprīļa naktī, kad notika Krievijas masveida gaisa trieciens Ukrainai, viens no okupantu uzbrukuma droniem ielidoja Rumānijas, NATO dalībvalsts, gaisa telpā. Par to ziņoja Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrija.
Saskaņā ar Rumānijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, 17. aprīļa naktī Rumānijas pretgaisa aizsardzības sistēmas pierobežas zonā izsekoja divu Krievijas dronu lidojumu. Viens no gaisa mērķiem ielidoja Rumānijas gaisa telpā. Rumānijas radari kādu laiku izsekoja Krievijas dronu, pirms to pazaudēja no redzesloka.
Pirms pazušanas no radaru ekrāniem Krievijas uzbrukuma drons kādu laiku lidoja virs Rumānijas teritorijas. Tā tālākais liktenis nav zināms. Rumānijas pretgaisa aizsardzība uz to nešāva. Saskaņā ar Rumānijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, Krievijas drons pazuda virs neapdzīvotas teritorijas 16 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Čiļa Večes ciema. Rumānijas militārpersonas jau ir sākušas Krievijas bezpilota lidaparāta meklēšanu.
Rumānijas Aizsardzības ministrija uzskata, ka Krievijas rīcība apdraud reģionālo drošību un ir nopietns starptautisko tiesību pārkāpums.
2026. gada janvārī Rumānijas aizsardzības ministrs Radu Miruca paziņoja, ka Rumānijas Aizsardzības ministrija nosūta papildu militāro aprīkojumu uz Dobrudžu, reģionu valsts austrumos, kas robežojas ar Ukrainu. Krievijas bezpilota lidaparātu skaits, kas pārkāpj robežu šajā reģionā, pieaug.
Krievija naktī uz 17. aprīli uzbruka Ukrainai ar vienu ballistisko raķeti "Iskander-M" un 172 droniem, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca 147 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. Krievi uzbruka ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem. No 172 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 120 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 20 trieciendronu trāpījumi un ballistiskās raķetes trāpījums kopumā astoņās vietās Ukrainā, kā arī atlūzu nogāšanās četros apvidos, norādīja Gaisa spēki.